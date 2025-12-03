Svetlo v dátových centrách: Marvell stavil na AI

Spoločnosť Marvell Technology prekvapila trh strategickým krokom, keď oznámila akvizíciu startupu Celestial AI v hodnote 3,25 miliardy USD. Po oznámení transakcie akcie firmy v premarkete vzrástli približne o 9 %. Táto akvizícia posilňuje pozíciu spoločnosti Marvell v oblasti AI infraštruktúry pre dátové centrá vďaka technológii Photonics Fabric, ktorá umožňuje prenos dát pomocou svetla medzi čipmi a pamäťou. Výsledkom je vyššia priepustnosť, nižšia spotreba energie a nižšia latencia. Marvell sa týmto krokom stáva priamym konkurentom firiem ako Nvidia a Broadcom.
Finančné prognózy naznačujú, že technológie spoločnosti Celestial by mohli do konca roku 2028 generovať ročné tržby vo výške 500 miliónov USD a v nasledujúcom roku dosiahnuť hranicu 1 miliardy USD. Po plnom zavedení nových produktov očakáva Marvell v nasledujúcom fiškálnom roku tržby na úrovni 10 miliárd USD, pričom predaj v oblasti dátových centier by mal vzrásť o 20–25 % a tržby z čipov približne o 20 %.
Photonics Fabric prináša revolúciu do novej generácie dátových centier tým, že umožňuje veľkým hráčom, ako sú hyperscaleri, škálovať AI systémy do extrémnych kapacít bez nadmernej spotreby energie. Umožňuje prenos dát rýchlosťou nad 100 terabajtov za sekundu v rámci jedného CPO modulu, čím odstraňuje úzke hrdlá počas tréningu AI modelov. Vďaka tomu sa Marvell stáva dôležitým hráčom v AI infraštruktúre a je schopný konkurovať najväčším spoločnostiam na trhu.
Na trhu sa črtajú dva možné scenáre. V optimistickom scenári by rýchle zavedenie technológie a silný dopyt zo strany hyperscalerov mohli vytlačiť akcie MRVL nad úroveň 100 USD, najmä ak tržby za štvrtý kvartál dosiahnu očakávaných 2,2 miliardy USD. V pesimistickom scenári by rast mohol spomaliť v dôsledku regulačných prieťahov alebo silnej konkurencie zo strany spoločností Nvidia a Broadcom. Napriek tomu akvizícia Celestial AI zapadá do trendu konsolidácie na trhu AI čipov a dáva Marvellu príležitosť znovu nabrať dynamiku po náročnejšom období.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
BigBear.ai: Akcie rastú o viac než 10 % po silných výsledkoch a akvizícii v oblasti AI
Hovnanian Enterprises hlási stratu vo 4. štvrťroku – vyššie náklady a slabšie marže znižujú ziskovosť
Meta plánuje výrazné škrty v metaverse rozpočte – prioritu dostáva umelá inteligencia
Alphabet sa pripravuje vstúpiť na trh AI čipov – TPU môžu mať hodnotu až 900 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.