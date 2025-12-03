Intel môže opäť vyrábať čipy pre Apple – akcie prudko stúpli

-
Intel by mohol od roku 2027 vyrábať Apple čipy (séria M) pre lacnejšie MacBooky a iPady.
-
Spolupráca by bola založená na modeli „foundry“ – návrh od Apple, výroba u Intelu.
-
Akcie Intelu stúpli o viac ako 8 % a dosiahli nové 52-týždňové maximum.
-
Zatiaľ ide o nepotvrdenú správu, s limitovaným rozsahom výroby.
-
Intel by mohol od roku 2027 vyrábať Apple čipy (séria M) pre lacnejšie MacBooky a iPady.
-
Spolupráca by bola založená na modeli „foundry“ – návrh od Apple, výroba u Intelu.
-
Akcie Intelu stúpli o viac ako 8 % a dosiahli nové 52-týždňové maximum.
-
Zatiaľ ide o nepotvrdenú správu, s limitovaným rozsahom výroby.
Akcie spoločnosti Intel vzrástli o viac ako 8 % po správach, že Apple by mohol použiť výrobné kapacity Intelu na produkciu vlastných M čipov pre lacnejšie modely MacBook Air a iPad. Spolupráca by sa mohla začať v roku 2027, pričom Apple by si čipy navrhoval a Intel by ich len vyrábal.
Návrat partnerstva Apple–Intel
Podľa analytika Ming-Chi Kua by Intel vyrábal čipy na svojom plánovanom výrobnom procese 18A. Apple tým chce diverzifikovať svoj dodávateľský reťazec, čím by znížil závislosť od TSMC. Pre Intel by to znamenalo návrat medzi top výrobcov čipov pre globálne značky.
Dôsledky pre Intel
Investori reagovali pozitívne – akcie firmy sa dostali na nové 52-týždňové maximum. Potenciálna dohoda by posilnila stratégiu Intelu vybudovať globálne konkurencieschopnú foundry divíziu. Napriek tomu ide zatiaľ len o špekuláciu bez oficiálneho potvrdenia.
Riziká a nejasnosti
Zmluva zatiaľ neexistuje. Objem výroby by sa mal týkať len základných modelov Apple produktov. Navyše by výroba začala až v roku 2027, ak Intel zvládne technické požiadavky a kvalitu výroby.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
BigBear.ai: Akcie rastú o viac než 10 % po silných výsledkoch a akvizícii v oblasti AI
Hovnanian Enterprises hlási stratu vo 4. štvrťroku – vyššie náklady a slabšie marže znižujú ziskovosť
Meta plánuje výrazné škrty v metaverse rozpočte – prioritu dostáva umelá inteligencia
Alphabet sa pripravuje vstúpiť na trh AI čipov – TPU môžu mať hodnotu až 900 miliárd USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.