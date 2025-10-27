Exxon Mobil žaluje Kaliforniu kvôli zákonom o klimatickej transparentnosti

-
Exxon Mobil podal žalobu proti Kalifornii za dva zákony (SB 253 a SB 261), ktoré vyžadujú zverejňovanie emisných údajov a klimatických rizík.
-
Firma tvrdí, že ide o porušenie jej ústavných práv a rozpor s federálnymi zákonmi.
-
Prípad môže určiť, či štáty môžu ukladať povinné klimatické zverejňovanie nad rámec federálnych noriem.
-
V dôsledku sporu môže dôjsť k oneskoreniu alebo zrušeniu plánovanej regulácie od roku 2026.
-
Exxon Mobil podal žalobu proti Kalifornii za dva zákony (SB 253 a SB 261), ktoré vyžadujú zverejňovanie emisných údajov a klimatických rizík.
-
Firma tvrdí, že ide o porušenie jej ústavných práv a rozpor s federálnymi zákonmi.
-
Prípad môže určiť, či štáty môžu ukladať povinné klimatické zverejňovanie nad rámec federálnych noriem.
-
V dôsledku sporu môže dôjsť k oneskoreniu alebo zrušeniu plánovanej regulácie od roku 2026.
Spoločnosť Exxon Mobil podala žalobu na štát Kalifornia, ktorou spochybňuje dva nové zákony zamerané na povinné zverejňovanie emisných údajov a klimatických rizík veľkými spoločnosťami. Žaloba bola podaná 25. októbra 2025 na federálnom súde a predstavuje zásadný právny konflikt medzi ropným sektorom a environmentálnou reguláciou štátov.
Podstata žaloby
Žaloba sa týka zákonov Senate Bill 253 a Senate Bill 261, pričom Exxon tvrdí, že ide o porušenie prvého dodatku Ústavy USA, ktorý zaručuje slobodu prejavu.
Zákon SB 253 od roku 2026 vyžaduje, aby spoločnosti s obratom nad 1 miliardu USD pôsobiace v Kalifornii zverejňovali všetky svoje emisie vrátane nepriamych v rámci dodávateľských reťazcov.
Zákon SB 261 nariaďuje firmám s obratom nad 500 miliónov USD informovať o klimatických rizikách, ktoré ohrozujú ich podnikanie, a spôsoboch ich manažmentu. Exxon tvrdí, že tieto požiadavky sú v rozpore s federálnymi predpismi pre verejne obchodované spoločnosti.
Strategický a politický význam
Spor môže vytvoriť precedens v oblasti právomocí štátov USA pri regulácii klimatických informácií. Kalifornia, ako jeden z lídrov v oblasti klimatickej politiky, by mohla v prípade prehry prísť o významný nástroj na zabezpečenie firemnej transparentnosti.
Zároveň ide o ďalší konflikt medzi veľkými energetickými firmami a štátnymi iniciatívami, ktorý môže inšpirovať podobné žaloby aj v iných štátoch.
Riziká a očakávaný vývoj
Súd rozhodne, či Kalifornia prekročila svoje právomoci a či zákony nenarúšajú ústavné práva firiem. Do platnosti majú vstúpiť v roku 2026, avšak spor môže ich účinnosť výrazne oneskoriť.
Pre Exxon ide o reputačné a regulačné riziko. Pre Kaliforniu o prípadné oslabenie legislatívnych snáh v oblasti klimatickej zodpovednosti.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Nadchádzajúce výsledky spoločnosti Meta: Prijme trh AI transformáciu pozitívne? 🔎
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku na rozšírenie výroby v USA
Amazon oznámil, že Anthropic využije viac než 1 milión vlastných AI čipov
Nvidia sa stala prvou firmou v histórii s trhovou hodnotou 5 biliónov USD vďaka rozmachu umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.