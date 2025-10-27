Novartis kupuje Avidity Biosciences za 12 miliárd USD

-
Novartis kupuje Avidity Biosciences za približne 12 miliárd USD (72 USD za akciu), čo predstavuje 46 % prémiu.
-
Akvizícia rozširuje portfólio spoločnosti o RNA technológie a liečbu neuromuskulárnych ochorení.
-
Pred dokončením dôjde k odčleneniu kardiologických programov do samostatnej firmy.
-
Úspech transakcie závisí od klinického vývoja, integrácie a schválení regulačnými orgánmi.
Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Novartis AG oznámila dohodu o kúpe americkej biotechnologickej firmy Avidity Biosciences za približne 12 miliárd amerických dolárov. Cena akcie je stanovená na 72 USD, čo predstavuje približne 46 % prémiu oproti predchádzajúcej trhovej cene.
Podrobnosti transakcie a jej význam
Pred samotným prevzatím spoločnosť Avidity oddelí svoje rané kardiologické výskumné programy do samostatnej verejne obchodovanej spoločnosti („SpinCo“). Následne dôjde k finálnemu prevzatiu, ktoré sa očakáva v prvej polovici roku 2026, za predpokladu schválenia regulačnými úradmi.
Pre Novartis ide o strategický krok, ktorým si posilňuje pozíciu v oblasti neurodegeneratívnych ochorení a zriedkavých chorôb. Avidity prináša tri pokročilé klinické programy pre neuromuskulárne ochorenia, ako aj platformu AOC™ na doručovanie RNA liekov do svalového tkaniva.
Spoločnosť očakáva, že táto akvizícia zvýši ich predpokladané ročné tempo rastu tržieb (CAGR) z približne 5 % na 6 % v období 2024–2029.
Dôsledky a súvislosti
Ide o jednu z najväčších akvizícií Novartisu za posledných desať rokov. Ak sa programy Avidity podarí úspešne rozvinúť, môžu byť uvedené na trh ešte pred rokom 2030 s potenciálom generovať miliardové príjmy.
Riziká však pretrvávajú. Úspech celej transakcie závisí od včasného odčlenenia kardiologických aktivít, schválenia regulačnými úradmi a efektívneho začlenenia technológií Avidity do štruktúr Novartisu. Prípadné zlyhania alebo spomalenie vo vývoji by mohli znížiť očakávaný prínos.
Výhľad
Očakáva sa, že transakcia ovplyvní celé odvetvie RNA terapií a liečby zriedkavých chorôb. Odborníci aj investori budú pozorne sledovať vývoj integrácie, ďalší postup klinických štúdií a komerčného uvedenia nových liečiv. Z pohľadu trhu ide aj o signál možnej akvizičnej aktivity v sektore biotechnológií.
