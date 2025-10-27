-
Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD formou výmeny akcií.
-
Aktíva banky narastú na 276 miliárd USD, čím sa posilní jej pozícia na juhu USA.
-
Transakcia je súčasťou širšieho trendu konsolidácie medzi americkými bankami.
-
Riziká predstavuje integrácia, kultúrne zlúčenie a regulačné prekážky.
-
Spoločnosť Huntington Bancshares, regionálna banka so sídlom v štáte Ohio, oznámila kúpu Cadence Bank v hodnote približne 7,4 miliardy USD. Transakcia prebehne formou výmeny akcií a predstavuje významný krok smerom k posilneniu pozície banky v južných štátoch USA.
Podrobnosti dohody
Po dokončení dohody narastie objem aktív Huntingtonu na zhruba 276 miliárd USD, čím sa zaradí medzi tzv. „superregionálne banky“. Cadence má približne 400 pobočiek v južných štátoch, vrátane silného zastúpenia v Texase. V mestách ako Dallas a Houston získa Huntington výrazný trhový podiel v oblasti vkladov.
Huntington zároveň minulý týždeň dokončil aj akvizíciu menšej texaskej banky Veritex Holdings.
Kontext a trend konsolidácie
Trh očakával návrat k veľkým fúziám regionálnych bánk. V posledných mesiacoch boli oznámené aj ďalšie transakcie:
-
Fifth Third Bancorp plánuje kúpiť Comerica za 10,9 miliardy USD
-
PNC Financial Services uskutočnila akvizíciu za 4,1 miliardy USD
-
Pinnacle Financial Partners a Synovus Financial oznámili fúziu za 8,6 miliardy USD
Podľa CEO Huntingtonu Steina Steinoura je regulačné prostredie priaznivé pre ďalšiu konsolidáciu a očakáva ďalšie podobné transakcie.
Riziká a výzvy
Aj keď akvizícia prináša výhody v rozmere a rozšírení trhu, sú s ňou spojené aj výzvy:
-
Integrácia rozsiahlej siete pobočiek Cadence a zladenie firemnej kultúry
-
Regulačné požiadavky a dohľad nad väčšími bankovými subjektmi
-
Makroekonomická neistota a vysoké úrokové sadzby
