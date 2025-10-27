viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
13:01 · 27. októbra 2025

Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD

  • Huntington Bancshares kupuje Cadence Bank za 7,4 miliardy USD formou výmeny akcií.

  • Aktíva banky narastú na 276 miliárd USD, čím sa posilní jej pozícia na juhu USA.

  • Transakcia je súčasťou širšieho trendu konsolidácie medzi americkými bankami.

  • Riziká predstavuje integrácia, kultúrne zlúčenie a regulačné prekážky.

Spoločnosť Huntington Bancshares, regionálna banka so sídlom v štáte Ohio, oznámila kúpu Cadence Bank v hodnote približne 7,4 miliardy USD. Transakcia prebehne formou výmeny akcií a predstavuje významný krok smerom k posilneniu pozície banky v južných štátoch USA.

 

Podrobnosti dohody

Po dokončení dohody narastie objem aktív Huntingtonu na zhruba 276 miliárd USD, čím sa zaradí medzi tzv. „superregionálne banky“. Cadence má približne 400 pobočiek v južných štátoch, vrátane silného zastúpenia v Texase. V mestách ako Dallas a Houston získa Huntington výrazný trhový podiel v oblasti vkladov.
Huntington zároveň minulý týždeň dokončil aj akvizíciu menšej texaskej banky Veritex Holdings.

 

Kontext a trend konsolidácie

Trh očakával návrat k veľkým fúziám regionálnych bánk. V posledných mesiacoch boli oznámené aj ďalšie transakcie:

  • Fifth Third Bancorp plánuje kúpiť Comerica za 10,9 miliardy USD

  • PNC Financial Services uskutočnila akvizíciu za 4,1 miliardy USD

  • Pinnacle Financial Partners a Synovus Financial oznámili fúziu za 8,6 miliardy USD

Podľa CEO Huntingtonu Steina Steinoura je regulačné prostredie priaznivé pre ďalšiu konsolidáciu a očakáva ďalšie podobné transakcie.

 

Riziká a výzvy

Aj keď akvizícia prináša výhody v rozmere a rozšírení trhu, sú s ňou spojené aj výzvy:

  • Integrácia rozsiahlej siete pobočiek Cadence a zladenie firemnej kultúry

  • Regulačné požiadavky a dohľad nad väčšími bankovými subjektmi

  • Makroekonomická neistota a vysoké úrokové sadzby

 

 

