Trumpov obrat v spotrebe paliva posiela európske automobilky nahor

- Trump navrhol zmiernenie emisných limitov v USA, čo podporilo akcie európskych automobiliek.
- Akcie Porsche +5 %, Mercedes a Volvo +4 %, Renault +3,3 %, Stellantis +2,7 %.
- Stellantis a Volvo vítajú možnosť väčšej flexibility pri výrobe vozidiel so spaľovacím motorom.
- V EÚ sa špekuluje o zmene alebo odklade cieľa zákazu spaľovacích motorov do roku 2035, čo by mohlo ďalej podporiť trhový sentiment v sektore.
Európske automobilky zaznamenali prudký rast akcií o 2,5 až 5 % po tom, čo prezident USA Donald Trump oznámil návrh na zmiernenie pravidiel pre spotrebu paliva, ktoré boli zavedené za vlády Joea Bidena. Tento návrh má uľahčiť predaj vozidiel so spaľovacími motormi a bol prezentovaný ako spôsob, ako znížiť náklady pre amerických spotrebiteľov.
Na oznámenie reagovali akcie automobiliek veľmi pozitívne. Porsche vzrástlo o viac než 5 %, Mercedes-Benz a Volvo Car si pripísali takmer 4 %, Renault posilnil o 3,3 %. Stellantis, ktorý už deň predtým rástol o takmer 8 %, dnes pridal ďalších 2,7 % na burzách v Miláne a Paríži.
Generálny riaditeľ Stellantisu Antonio Filosa označil návrh za príležitosť k vyváženej spolupráci s americkou správou, ktorá „umožní zákazníkom slobodne si vyberať vozidlá za dostupné ceny a zároveň bude šetrná k životnému prostrediu.“
Volvo Cars síce deklarovalo snahu stať sa do roku 2040 plne elektrickou značkou, avšak v reakcii na zmenu pripustilo, že výroba hybridov v USA je stále v hre – a to až do roku 2029.
Zmena v regulácii nebola úplne nečakaná, uviedol analytik Equita Martino De Ambroggi, ale jej pozitívny dopad na celý sektor je zrejmý. Zároveň upozornil na správy z EÚ, kde by mohlo dôjsť k revízii ambiciózneho cieľa zákazu predaja vozidiel so spaľovacím motorom od roku 2035.
Podľa priemyselných zdrojov Európska komisia zvažuje odklad oznámenia balíka podpory pre automobilový priemysel, ktorý by mohol obsahovať aj úpravu zákazu spaľovacích motorov.
Graf P911.DE (D1)
Akcie Porsche dnes predviedli silný rastový pohyb a aktuálne sa obchodujú na cene 46,77 EUR, čo predstavuje výrazné prerazenie nad dôležité technické úrovne. Cena prekonala kĺzavé priemery EMA 50 (44,57 EUR) a SMA 100 (44,31 EUR), čím vyslala býčí signál a naznačuje pokračovanie rastového trendu.
RSI sa posunulo na hodnotu 58,1, teda sa stále drží v neutrálnej zóne, ale s rastúcim momentom smerom k prekúpenosti. Z pohľadu sily nákupného záujmu tak stále existuje priestor pre ďalší rast bez nutnej korekcie.
Ak sa cena udrží nad prerazenými kĺzavými priemermi, môže byť ďalším cieľom rezistencia v pásme 47,60–48,50 EUR, kde sa nachádzajú predošlé maximá z októbra. Naopak, najbližšia podpora sa teraz nachádza na úrovni 44,30 EUR, teda v oblasti kĺzavých priemerov, ktoré novozískali funkciu supportu.
Zdroj: xStation5
