Rio Tinto cieli na zjednodušenie štruktúry a vyššiu produktivitu: Do roku 2030 chce zdvojnásobiť produkciu medi

- Rio Tinto plánuje predať aktíva v hodnote až 10 miliárd USD, vrátane titánu a boritých zlúčenín.
- Cieľom je znížiť jednotkové náklady o 4 % a realizovať úspory vo výške 650 mil. USD ročne.
- Spoločnosť stavia na rastu medi, chce dosiahnuť 1 milión ton ročne do roku 2030.
- Projekt Oyu Tolgoi má kľúčovú úlohu pri raste produkcie o viac než 50 % už v roku 2025.
Spoločnosť Rio Tinto, najväčší svetový producent železnej rudy, predstavila na svojej prvej strategickej prezentácii pod vedením nového výkonného riaditeľa Simona Trotta ambiciózny plán zameraný na zjednodušenie podnikovej štruktúry, zvyšovanie produktivity a odpredaj nehlavných aktív.
Rio už skôr oznámilo, že zredukuje svoje podnikanie zo štyroch na tri hlavné divízie – meď, hliník a železnú rudu/lítium – a že sa hodlá sústrediť na najvýnosnejšie časti portfólia. Aktíva určené na predaj zahŕňajú napríklad divízie titánu a boritých zlúčenín, pre ktoré spoločnosť zvažuje aj komerčné partnerstvá. V rámci internej revízie bolo identifikované majetkové portfólio v hodnote 5 až 10 miliárd USD, ktoré už pre firmu nie je strategické.
Trott zároveň oznámil zníženie jednotkových nákladov o 4 % v období 2024–2030, pričom už teraz bolo dosiahnuté zvýšenie produktivity a úspory vo výške 650 miliónov USD ročne, z čoho 370 miliónov bolo realizovaných a zvyšok má byť dokončený v 1. štvrťroku 2026. Úspory zahŕňajú aj zníženie počtu zamestnancov, avšak bez uvedenia konkrétneho počtu prepustených.
Popri optimalizácii štruktúry spoločnosť zdôraznila strategický príklon k medi, ktorej cena je rekordne vysoká a ktorá bude hrať kľúčovú úlohu v rámci energetickej transformácie. Rio Tinto očakáva, že do roku 2030 navýši produkciu medi na 1 milión ton ročne. Kľúčovým prvkom tohto rastu je projekt Oyu Tolgoi v Mongolsku, kde má dôjsť k navýšeniu produkcie o viac než 50 % už tento rok a o ďalších 15 % v roku 2026.
Spoločnosť zároveň zvýšila výhľad produkcie medi pre rok 2025, keď očakáva výstup medzi 860 000 a 875 000 tonami, oproti predchádzajúcemu rozpätí 780 000 až 850 000 ton. Výhľad pre rok 2026 bol stanovený na 800 000 až 870 000 ton.
Z pohľadu investorov ide o jasný signál: Rio Tinto smeruje k efektívnejšej prevádzke a k diverzifikácii mimo železnú rudu. Akcie spoločnosti na oznámenie reagovali rastom o viac než 2 % na londýnskej burze, hoci analytici RBC dodali, že išlo o „solídne, ale nie prekvapivé“ oznámenie.
Graf RIO.UK (D1)
Akcie Rio Tinto pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na cene 55,17 GBP. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (52,25 GBP) aj SMA 100 (49,19 GBP), čo potvrdzuje setrvalý rastový trend. Obe priemery majú rastúci sklon a fungujú ako dynamické podpory. RSI sa nachádza na hodnote 61,5, teda v neutrálnom pásme blízko prekúpenosti, ale stále s priestorom na ďalší rast, než sa objavia známky prehrievania trhu.
Zdroj: xStation5
