ExxonMobil trvalo odstaví parnú krakovaciu jednotku v Singapure – ďalší krok v konsolidácii petrochemického priemyslu

- ExxonMobil odstaví staršiu parnú krakovaciu jednotku v Singapure od marca 2026, pričom uzatvorenie bude dokončené do júna.
- Dôvodom je nadmerná ponuka na trhu a stratovosť výroby, najmä kvôli čínskej konkurencii.
- V prevádzke zostáva novšia jednotka z roku 2013 a spoločnosť rozširuje výrobu v Číne.
Spoločnosť ExxonMobil plánuje od marca 2026 trvalo odstaviť svoju staršiu parnú krakovaciu jednotku na ostrove Jurong v Singapure, uviedli štyri zdroje oboznámené so situáciou. Úplné uzatvorenie zariadenia by malo byť dokončené do júna, čo je súčasťou širšieho trendu znižovania kapacít v globálnom petrochemickom priemysle kvôli nadmernej ponuke a klesajúcej ziskovosti, najmä pod vplyvom čínskej nadprodukcie.
Dotknutá jednotka bola uvedená do prevádzky v roku 2002 a v posledných dvoch rokoch už ExxonMobil postupne obmedzoval dodávky zákazníkom v regióne a teraz sa pripravuje na presmerovanie odberateľov k iným producentom etylénu v Singapure.
V prevádzke naďalej zostane druhá krakovacia jednotka, spustená v roku 2013, s kapacitou 1,1 milióna ton etylénu ročne. ExxonMobil sa zároveň tento rok pustil do novej produkcie v čínskom meste Chuizhou, kde otvoril krakovaciu jednotku s kapacitou 1,6 milióna ton ročne, čo ukazuje na presun priorít smerom k čínskemu trhu.
Po odstavení starej jednotky zvažuje Exxon možnosť pokračovať v prevádzke niektorých nadväzných polyolefínových zariadení prostredníctvom nákupu externej suroviny, ak to ekonomické podmienky dovolia. Analytici však varujú, že bez extrémne lacných cien olefínov je tento model dlhodobo neudržateľný.
Uzatvorenie zariadenia prichádza zároveň so širšou reorganizáciou aktivít Exxonu v Singapure. V októbri firma oznámila, že do roku 2027 prepustí 10–15 % miestnych zamestnancov. Tento rok tiež predala svoju sieť čerpacích staníc v Singapure firme Chandra Asri. Naopak, v septembri uviedla do prevádzky novú rafinérsku jednotku v rámci svojej singapurskej rafinérie s kapacitou 592 000 barelov denne.
Graf XOM.US (D1)
Akcie ExxonMobil aktuálne rastú a obchodujú sa okolo 118,60 USD, čím sa približujú k lokálnym maximám z novembra. Cena sa odrazila od oblasti podpory tvorenej kĺzavým priemerom EMA 50 (115,22 USD) a zároveň zostáva nad dlhodobým SMA 100 (112,27 USD). Tento technický odraz je pozitívny signál, ktorý môže znamenať pokračovanie rastového trendu. RSI dosahuje hodnotu 55,7, čo značí neutrálne nastavenie bez prekúpenosti, a teda priestor pre pokračujúci rast bez rizika obratu v krátkodobom horizonte.
Z hľadiska technických úrovní je teraz najbližšia rezistencia v zóne 119–120 USD, ktorej prerazenie by mohlo otvoriť priestor na útok na vyššie maximá. Naopak, oblasť 115–115,50 USD funguje ako dôležitá krátkodobá podpora – odraz z tejto úrovne ukazuje na aktivitu kupujúcich.
Zdroj: xStation5
