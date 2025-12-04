Philips sklamalo investorov: akcie prudko klesli po slabom výhľade rastu

- Philips očakáva organický rast o 2 % v roku 2025, pričom zdvojnásobenie na 4 % v roku 2026 je podľa vedenia nepravdepodobné.
- Colné prekážky by mali v budúcom roku takmer zdvojnásobiť svoj dopad, čo zvyšuje tlak na marže.
- Trh s nemocničnými investíciami zostáva stabilný v USA a Európe, ale slabý v Číne.
- Akcie zareagovali prudko negatívne a klesli o viac než 7 %, čím vymazali tohtoročné zisky a dostali sa do viac než 8 % straty od začiatku roka.
Akcie spoločnosti Philips dnes zaznamenali najväčší jednodenný pokles za posledných desať mesiacov, keď sa prepadli o viac než 7 %. Dôvodom sú komentáre vedenia na zdravotníckej konferencii, ktoré zmiernili očakávania ohľadom budúceho rastu a zároveň upozornili na nárast colných prekážok v budúcom roku.
Na konferencii organizovanej bankou Citi vystúpil generálny riaditeľ Roy Jakobs, ktorý uviedol, že organický rast tržieb v roku 2026 by sa mal zlepšiť oproti tohtoročným očakávaným 2 %, no zároveň dodal, že je nepravdepodobné, že by sa tempo rastu zdvojnásobilo. Trhový konsenzus pritom momentálne očakáva rast okolo 4,5 %, čo vytvára výrazné napätie medzi očakávaniami trhu a komentármi vedenia.
Vedenie spoločnosti zároveň potvrdilo snahu o zlepšenie prevádzkovej marže v roku 2026, ale varovalo, že dopad colných bariér sa v budúcom roku takmer zdvojnásobí. To môže mať zásadný vplyv na nákladovú štruktúru a ziskovosť, predovšetkým v segmente exportu do USA a na ďalšie trhy.
Pokiaľ ide o výhľad na nemocničné investície, Philips očakáva podobné prostredie v rokoch 2025 a 2026 – silný dopyt v USA, stabilný vývoj v Európe a na medzinárodných trhoch, ale utlmenú aktivitu v Číne. To môže brzdiť rast najmä v ázijsko-pacifickom regióne, ktorý býva často významným zdrojom expanzie.
Zatiaľ čo v treťom štvrťroku Philips prekvapil pozitívnym výsledkom nad očakávania, keď dosiahol 3 % rast tržieb vďaka opatreniam proti dopadom ciel a rozvoju AI nástrojov, aktuálna komunikácia vedenia zneistila investorov a spôsobila prudkú korekciu ceny akcií.
Akcie Philips sa tak za jediný deň prepadli o 7,2 %, čím sa stali najväčším prepadákom indexu STOXX 600. Od začiatku roka akcie strácajú viac než 8 %, čo reflektuje nielen obavy z makroekonomických tlakov, ale aj z konzervatívneho vedenia spoločnosti vo výhľadoch.
Graf PHIA.NL (D1)
Aktuálne sa akcie Philips obchodujú na cene 22,32 EUR, teda hlboko pod kĺzavými priemermi – 50-dňovým EMA (23,95 EUR) a 100-dňovým SMA (23,66 EUR), ktoré boli počas dňa prerazené silnou medvedou sviečkou. RSI sa dostal na hodnotu 36,7, čo naznačuje zvýšený predajný tlak, ale zatiaľ sa nedostáva do pásma prepredanosti. Táto situácia naznačuje možnosť ďalšieho poklesu, ak sa trh rýchlo nevráti nad stratené podpory.
Zdroj: xStation5
