ExxonMobil pozastavuje investície do chemickej recyklácie v Európe. Dôvodom sú návrhy pravidiel EÚ

Energetická spoločnosť ExxonMobil oznámila, že pozastavuje investície vo výške viac než 100 miliónov eur do dvoch plánovaných projektov chemickej recyklácie plastov v Európe. Firma tvrdí, že nové návrhy legislatívy EÚ by znemožnili ich realizáciu.
Závody mali vzniknúť v Rotterdame (Holandsko) a Antverpách (Belgicko) a plánovali spracovať až 80 000 ton plastového odpadu ročne. Projekty boli navrhnuté ako súčasť už existujúcich petrochemických komplexov.
Kameň úrazu: výpočet recyklačných kreditov
Jadrom problému je návrh EÚ, ako vypočítať objem chemicky recyklovaného plastu, za ktorý si môže spoločnosť nárokovať kredity. Tie majú komerčnú hodnotu, pretože zákazníci platia prémiu za produkty z recyklovaných materiálov.
Navrhovaná metóda „mass balance“ (hmotnostná bilancia) je podľa ExxonMobilu nevýhodná pre závody, ktoré kombinujú recyklované a fosílne vstupy. Firma tvrdí, že by tak prišla o významnú časť kreditov, čím by sa z projektov stali nerentabilné investície.
Ďalším problémom je šírka regulácií – nové smernice ako napríklad CSDDD zavádzajú zložité požiadavky na udržateľnosť a zvyšujú byrokratickú záťaž.
Dôsledky pre priemysel aj životné prostredie
ExxonMobil nie je jedinou firmou, ktorá varuje pred zhoršujúcim sa podnikateľským prostredím v EÚ. Vysoké ceny energií, konkurencia z Číny a USA, ale aj rastúca legislatívna záťaž oslabujú investičnú atraktivitu regiónu.
Z ekologického hľadiska môže rozhodnutie spoločnosti ExxonMobil brzdiť rozvoj chemickej recyklácie v Európe. Zníženie investícií do týchto technológií by mohlo ohroziť plnenie recyklačných cieľov Únie.
Podľa Exxonu by prijatie navrhovaných pravidiel v súčasnej podobe znamenalo, že plánované recyklačné závody by sa neoplatilo realizovať. Firma tak uvažuje o presune investícií do priaznivejších jurisdikcií mimo Európskej únie.
