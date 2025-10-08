ExxonMobil sa vracia do Iraku: nová dohoda o rozvoji ropného poľa Majnoon

- ExxonMobil podpísal dohodu s Irakom o rozvoji ropného poľa Majnoon a rozšírení exportnej infraštruktúry.
- Partnerstvo zahŕňa aj zabezpečenie skladovacích kapacít v Ázii, pravdepodobne v Singapure.
- Irak sa snaží prilákať späť západné ropné firmy, ktoré v minulosti odišli pre nízku návratnosť a politické riziká.
- Vďaka dohode s Kurdistanom sa očakáva obnovenie exportu až 230 tisíc barelov denne, a to v čase, keď OPEC+ zvyšuje produkciu.
ExxonMobil po dvojročnej pauze oznámil návrat na iracký trh, keď v stredu podpísal dohodu s irackou vládou o rozvoji ropného poľa Majnoon – jedného z najväčších v krajine. Dohoda zahŕňa aj rozšírenie exportnej infraštruktúry na juhu Iraku a zabezpečenie skladovacích kapacít v Ázii, pravdepodobne v Singapure.
Podľa irackého premiéra Mohammeda Shia al-Sudaniho pôjde o zmluvu založenú na zdieľaní ziskov, ktorá sa bude týkať ťažby ropy aj rafinovaných produktov. Oficiálne detaily zatiaľ neboli zverejnené. Podľa agentúry Reuters má štátna ropná spoločnosť SOMO v rámci partnerstva uzavrieť dohodu o skladovaní ropy v singapurských tankoch patriacich ExxonMobilu.
Tento krok je súčasťou širšej snahy Iraku o obnovenie spolupráce so západnými ropnými gigantmi, ktorí krajinu v uplynulom desaťročí opustili pre nízku návratnosť, bezpečnostné hrozby a politickú nestabilitu. Okrem ExxonMobil sa do Iraku vrátili aj spoločnosti Chevron, TotalEnergies a BP.
ExxonMobil bol jedným z prvých západných koncernov, ktoré po roku 2003 vstúpili do Iraku, no neskôr opustil projekt West Qurna 1 kvôli nízkej rentabilite a svoj podiel previedol na PetroChina. Neúspešné boli aj prieskumné aktivity v Kurdistane, odkiaľ sa Exxon stiahol pre slabé výsledky.
Aktuálna dohoda prichádza v čase, keď sa Irak snaží zvýšiť export ropy, ktorý bol dlhodobo limitovaný vnútropolitickými problémami. Dohoda s Kurdistanom umožnila obnovenie exportu cez Turecko, čo by mohlo priniesť späť na trh až 230 000 barelov denne.
Graf XOM.US (D1)
Akcie spoločnosti ExxonMobil sa aktuálne obchodujú na úrovni 114,23 USD, pričom si udržiavajú pozitívne technické nastavenie v rámci strednodobého rastového trendu. Cena sa drží nad EMA 50 (111,97 USD) a SMA 100 (109,96 USD), čo potvrdzuje býčiu štruktúru trhu. RSI na úrovni 54,4 naznačuje neutrálne momentum s priestorom pre ďalší rast, pretože trh nie je prekúpený. MACD zostáva v pozitívnom pásme a rastúci histogram poukazuje na obnovujúce sa nákupné momentum po nedávnej korekcii.
Zdroj: xStation5
