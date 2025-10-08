Nestlé opúšťa globálnu alianciu pre znižovanie emisií metánu v mliekarenskom sektore

-
Nestlé vystúpilo z Dairy Methane Action Alliance bez uvedenia dôvodu.
- Spoločnosť však naďalej deklaruje záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
- Do konca roka 2024 znižila emisie metánu o takmer 21 % v porovnaní s rokom 2018.
- Tento krok ilustruje slabnúcu rolu korporátnych klimatických aliancií v meniacom sa politickom a trhovom prostredí.
-
Švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé oznámil, že vystupuje z iniciatívy Dairy Methane Action Alliance, ktorá sa sústreďuje na zníženie emisií metánu v mliekarenskom odvetví. Tento krok prichádza necelý rok po založení aliancie v decembri 2023. Medzi členov patrili napr. Danone, Kraft Heinz či Starbucks.
Cieľom aliancie bolo transparentné meranie, zverejňovanie a postupné znižovanie emisií metánu z dodávateľských reťazcov. Nestlé síce neuviedlo presný dôvod svojho odchodu, vyhlásilo však, že „priebežne prehodnocuje svoje členstvo v externých organizáciách“. Zároveň potvrdilo, že naďalej plní svoje záväzky v oblasti znižovania skleníkových plynov, vrátane metánu, v celom dodávateľskom reťazci.
Podľa najnovšej nefinančnej správy Nestlé znížilo emisie metánu do konca roku 2024 o takmer 21 % oproti roku 2018, pričom cieľom zostáva uhlíková neutralita do roku 2050.
Klimatické aliancie pod tlakom
Odchod Nestlé je ďalšou ranou pre dobrovoľné klimatické iniciatívy v korporátnej sfére, ktoré čelia narastajúcim výzvam. Politický vývoj v USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa viedol k odklonu od viacerých klimatických opatrení. Podobne viaceré veľké banky už opustili hlavné finančné klimatické platformy.
Metán je až 30-krát silnejší skleníkový plyn než CO₂, čo z neho robí prioritu v klimatických stratégiách. Podľa Environmental Defense Fund až 40 % metánu spôsobeného človekom pochádza z poľnohospodárstva, pričom väčšina z chovu hospodárskych zvierat.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie spoločnosti Nestlé sa obchodujú na úrovni 75,12 CHF a po dlhšom poklese vykazujú známky stabilizácie a potenciálneho obratu trendu. Cena prerazila nad EMA 50 (74,22 CHF), no narazila na rezistenciu pri SMA 100 (77,41 CHF). RSI je na hodnote 57,0, čo naznačuje neutrálny až mierne pozitívny moment bez známok prekúpenia. Ak dôjde k prielomu nad úroveň 77,5 CHF, môže nasledovať ďalší rastový impulz.
Zdroj: xStation5
