Cenovus zvyšuje ponuku na prevzatie MEG Energy na 6,2 miliardy dolárov

- Cenovus zvýšil ponuku na 29,80 CAD za akciu MEG Energy, čím dosahuje celkovú hodnotu transakcie vrátane dlhu 6,16 mld. USD.
- Cieľom je prekonať ponuku Strathcony, ktorá MEG ocenila na 30,86 CAD/akciu.
- Kľúčovým aktívom MEG je projekt Christina Lake s nízkymi prevádzkovými nákladmi a rôstovým potenciálom.
- Hlasovanie akcionárov bolo posunuté na 22. októbra, aby sa zohľadnili nové podmienky ponuky.
Cenovus Energy dnes výrazne navýšila svoju ponuku na prevzatie MEG Energy – nová hodnota transakcie predstavuje 8,6 miliardy kanadských dolárov (6,16 mld. USD) vrátane dlhu. Revidovaná ponuka 29,80 CAD za akciu je podľa spoločnosti „najlepšia a konečná“, a to v reakcii na konkurenčnú ponuku Strathcona Resources (30,86 CAD/akcia).
Boj o MEG Energy poukazuje na prebiehajúcu konsolidáciu v kanadskom ropnom sektore, najmä v oblasti ropných pieskov, kde za poslednú dekádu výrazne ubudlo zahraničných hráčov. Trhu teraz dominujú domáci giganti.
Projekt Christina Lake je pre investorov atraktívny vďaka nízkym prevádzkovým nákladom, dlhej životnosti rezerv a silnému potenciálu rastu ťažby. Ide o jedno z posledných veľkých expanzných polí v kanadských ropných pieskoch.
Cenovus a MEG taktiež upravili dohodu o „standstill“, aby mohol Cenovus ešte pred hlasovaním získať až 9,9 % akcií MEG Energy. Hlasovanie bolo odložené z 9. na 22. októbra, aby investori mali viac času na posúdenie upravenej ponuky.
Zaujímavosťou je, že aj keď je Strathcona väčšinovým akcionárom MEG, predstavenstvo MEG odporučilo ponuku odmietnuť a naďalej podporuje transakciu s Cenovusom.
Graf CVE.US (D1)
Akcie Cenovus Energy sa obchodujú na úrovni 17,39 USD, nad EMA 50 (16,34 USD) a SMA 100 (15,11 USD), čo potvrdzuje býčí sentiment na trhu. RSI je na hodnote 58,5 – neutrálna až mierne prekúpená zóna, no stále s priestorom na ďalší rast. MACD sa nachádza nad signálnou líniou a v pozitívnom pásme, čo potvrdzuje silné nákupné momentum.
V posledných dňoch došlo ku konsolidácii pod úrovňou 17,50 USD, no aktuálna cenová akcia naznačuje snahu o ďalší rast. Ak dôjde k prielomu nad 17,75 USD, môže nasledovať nový impulz k rastu.
Zdroj: xStation5
