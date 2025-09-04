ExxonMobil zvažuje predaj európskych chemických závodov pre clá a lacnú konkurenciu z Ázie

Spoločnosť ExxonMobil podľa informácií denníka Financial Times zvažuje predaj svojich chemických prevádzok v Belgicku a vo Veľkej Británii, ako reakciu na rastúci tlak na európsky chemický sektor. Ten čelí narušeniu globálneho obchodu v dôsledku amerických ciel a rastúcej konkurencii z Ázie, najmä z Číny.
Podľa dvoch zdrojov oboznámených so situáciou už ExxonMobil začal predbežné rokovania s poradcami o možnom predaji, ktorý by mohol vyniesť až 1 miliardu USD. Medzi dotknuté aktíva patrí napríklad etylénový závod v škótskom Fife a viacero výrobných zariadení v Belgicku. Spoločnosť údajne zvažovala aj možnosť ich úplného uzavretia. ExxonMobil sa k týmto špekuláciám odmietol oficiálne vyjadriť.
Tlak na európsky chemický priemysel silnie
Európsky chemický sektor sa stále nespamätal z energetickej krízy v roku 2022. Novým problémom sú americké dovozné clá, ktoré komplikujú dodávateľské reťazce a spôsobujú oneskorenia objednávok. Zároveň sa zvyšuje dovoz lacnejších produktov z Ázie, čo znižuje konkurencieschopnosť európskych producentov.
ExxonMobil nie je jediný, kto reviduje svoje európske aktivity. Podobné kroky už podnikli firmy ako LyondellBasell, ktorá tento rok predala časť svojich aktív v oblasti olefínov a polyolefínov, a Sabic, ktorá taktiež obmedzila svoje pôsobenie v Európe.
Odchod z Európy pokračuje
V máji Exxon oznámil, že vstúpil do exkluzívnych rokovaní o predaji francúzskej Esso, svojej väčšinovo vlastnenej dcérskej spoločnosti, kanadskej skupine North Atlantic.
Graf XOM.US (denný interval)
Akcie ExxonMobil sa aktuálne obchodujú na cene 111,91 USD a v posledných dňoch zaznamenali pozitívny rastový impulz. Cena sa nachádza nad kĺzavými priemermi EMA 50 (109,88 USD) a SMA 100 (108,27 USD), čo je býčí signál, ktorý potvrdzuje obrat z predchádzajúcej konsolidácie.
RSI dosahuje hodnotu 54,7, teda sa nachádza v mierne rastovej zóne bez známok prekúpenosti, čo dáva akciám priestor na ďalší rast. MACD sa nachádza v pozitívnom teritóriu a jeho línie sa rozbiehajú, čo naznačuje zrýchľujúce sa pozitívne momentum. Krátkodobým cieľom môže byť oblasť rezistencie okolo 116 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá z augusta. Kľúčová podpora je teraz okolo úrovne 108 USD, zatiaľ čo najbližšia rezistencia je v pásme 113–116 USD.
Zdroj: xStation5
