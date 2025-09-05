Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (08.08.2025)

Za sebou máme kľúčové údaje z amerického trhu práce a rozhodnutie OPEC+ o ťažbe ropy. Pred nami sú však ďalšie dôležité udalosti, ktoré môžu ovplyvniť trhy. Medzi hlavné patrí americká inflácia CPI. Dočkáme sa aj rozhodnutia Európskej centrálnej banky a vo Francúzsku sa uskutoční hlasovanie o dôvere vláde. Apple zároveň predstaví nový model iPhonu, čo pritiahne pozornosť investorov k tejto významnej technologickej spoločnosti. Tento týždeň sa oplatí sledovať najmä tri trhy: EURUSD, FRA40 a US100.
EURUSD
Tento týždeň bude pre menový pár EUR/USD kľúčový kvôli dvom udalostiam. Prvou je štvrtkové zverejnenie augustovej americkej inflácie CPI. Analytici očakávajú vyššie hodnoty v súvislosti s clami, ktoré vstúpili do platnosti minulý mesiac. Otázkou zostáva, či pôjde len o minimálny nárast, alebo či bude dostatočne výrazný na znovuotvorenie debaty o dlhodobom vplyve ciel na infláciu. Vo štvrtok príde aj rozhodnutie ECB, pričom trhy neočakávajú zmenu úrokových sadzieb. Netreba zabúdať ani na vplyv pondelkového hlasovania o dôvere vo Francúzsku, ktoré môže ovplyvniť európsku menu.
FRA40
V pondelok 8. septembra sa uskutoční hlasovanie o dôvere vláde premiéra Francoisa Bayroua. Ide v podstate o plebiscit k budúcoročnému rozpočtu, ktorý obsahuje výrazné škrty vo výdavkoch. Vládna koalícia nemá väčšinu v parlamente a krajná pravica aj ľavica už avizovali, že budú hlasovať proti. Analytici očakávajú, že vláda padne, čo by mohlo mať vážne dôsledky – vrátane možného zníženia ratingu Francúzska, ak krajina nezníži extrémne vysoký deficit. Na druhej strane je premiér Bayrou otvorený rokovaniam s opozíciou, pričom zníženie deficitu zostáva podmienkou. Index CAC 40 patrí tento rok k najslabším hlavným európskym indexom.
US100
Zníženie sadzieb v USA sa blíži, čo zlepšuje náladu na Wall Street. Silné výsledky firiem podporujú rast. S&P 500 (US500) už dosiahol historické maximá, zatiaľ čo Nasdaq 100 (US100) je veľmi blízko prelomenia vlastného rekordu. Očakávané uvedenie nového iPhonu môže byť impulzom, ktorý posunie technologický index na nové maximá. Okrem toho trhy koncom minulého týždňa pozitívne reagovali na silné výsledky Broadcomu, ktorý zároveň oznámil partnerstvo s OpenAI na vývoji nových čipov, ktoré by mali konkurovať spoločnosti Nvidia.
