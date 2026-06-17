Fed šokoval trhy: Pomalší rast, nárast inflácie a sadzby „vyššie na dlhšie obdobie“

Spolu s rozhodnutím o úrokových sadzbách zverejnil Fed aj svoj najnovší Summary of Economic Projections (SEP). Júnová správa vykresľuje pomerne jastrabí a možno aj mierne stagflačný obraz ekonomiky: nižší rast HDP sprevádzaný prudkým nárastom inflácie. Na druhej strane sa inflácia javí ako prechodná, keďže Fed naďalej očakáva jej návrat k cieľu v roku 2028, bez zmeny oproti marcovému zasadnutiu. Projekcia Dot Plotu napriek tomu naznačuje zvýšenie sadzieb ešte tento rok, hoci rozloženie hlasov samo osebe tento scenár negarantuje.
Aktualizované prognózy zároveň pochovávajú nádeje na rýchly návrat k uvoľnenej menovej politike. Fed naopak pripravuje trhy na scenár, v ktorom boj s infláciou zďaleka nekončí. Zaujímavé je, že samotné projekcie odhaľujú oveľa viac než oficiálne vyhlásenie, ktoré je pravdepodobne rekordne krátke...
Makroekonomická revízia: Menej rastu, viac problémov
Najnovšie makroekonomické prognózy prinášajú niekoľko kľúčových a výrazných zmien oproti marcovým očakávaniam:
- Rast HDP sa spomaľuje: Prognóza ekonomického rastu na rok 2026 bola znížená na 2,2 % (z 2,4 % v marci). Dlhodobý rastový potenciál americkej ekonomiky zostáva bez zmeny na úrovni 2,0 %.
- Nárast inflácie: Ide o najznepokojivejší prvok celej správy. Inflácia PCE by mala v roku 2026 dosiahnuť až 3,6 %, čo predstavuje výrazný skok oproti marcovej prognóze (2,7 %). Podobná situácia platí aj pre jadrovú infláciu PCE (bez cien potravín a energií), ktorá má dosiahnuť 3,3 % (oproti 2,7 % v marci). Ide však o dôsledok nedávnej energetickej krízy.
- Inflačný cieľ je stále ďaleko: Fed naďalej predpokladá, že inflácia sa k cieľu 2,0 % vráti až v roku 2028. Vyhlásenie uvádza, že zvýšená cenová dynamika je dôsledkom faktorov vrátane ponukových šokov, ako sú turbulencie v energetickom sektore.
- Silný trh práce: Paradoxne jediným „svetlým bodom“ (aj keď z pohľadu boja s infláciou problematickým) zostáva trh práce. Prognóza miery nezamestnanosti na rok 2026 bola znížená na 4,3 % z 4,4 % odhadovaných v marci.
Dot Plot: Zvýšenie sadzieb je opäť v hre
Najväčším prekvapením pre investorov je však nový Dot Plot (graf zobrazujúci očakávania členov FOMC ohľadom budúceho vývoja sadzieb). Zatiaľ čo trh ešte donedávna počítal so sériou znižovania sadzieb, Fed teraz prináša studenú sprchu:
Graf naznačuje zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov v roku 2026. Navyše je trajektória prípadného uvoľňovania v nasledujúcich rokoch mimoriadne pozvoľná: Fed očakáva zníženie sadzieb len o 25 bb v roku 2027 a ďalšie mierne zníženie o 25 bb v roku 2028.
Známe trhové motto „higher for longer“ tak práve získalo nový, ešte reštriktívnejší význam.
Treba však poznamenať, že väčšina hlasov sa nachádza v pásme 3,6–3,8 %, čo znamená, že veľká časť členov výboru stále nemusí očakávať zvýšenie sadzieb v tomto roku.
Čo to znamená pre finančné trhy?
Takýto jastrabí posun v komunikácii Fedu a revízia prognóz smerom k nižšiemu rastu a vyššej inflácii v roku 2026 môžu znamenať pokračujúci tlak na rast výnosov dlhopisov a zároveň posilnenie amerického dolára, ak si trh tento jastrabí výhľad osvojí v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Zároveň ide o veľmi negatívnu správu pre zlato a akciové indexy.
„Ponukové šoky v energetickom sektore“, ktoré Fed spomína, naznačujú, že ceny ropy a zemného plynu môžu zostať štrukturálne vyššie, čo bude podporovať valuácie spoločností z tohto sektora.
Pre Wall Street ide o veľmi negatívny scenár. Vyššie náklady kapitálu (úrokové sadzby) zasiahnu firemné valuácie, najmä technologický sektor a rastové akcie citlivé na vývoj sadzieb. Zároveň nižšie prognózy HDP vyvolávajú obavy o budúce firemné zisky. Možno očakávať presun kapitálu z rizikových aktív do defenzívnych sektorov, dividendových (value) akcií a energetického sektora, ktorý podľa samotného Fedu stále čelí cenovým šokom.
Zlato maže zisky z predchádzajúcich dvoch seáns a ignoruje cenový gap vytvorený pri víkendovom otvorení trhu po dosiahnutí predbežnej dohody medzi USA a Iránom.
Zdroj: xStation5
Za zmienku stojí, že Kevin Warsh uviedol, že jeho pracovné skupiny budú pracovať na rôznych zmenách vrátane úprav systému projekcií, prípadne aj zrušenia samotného Dot Plotu. On sám sa navyše rozhodol svoj vlastný „bod“ do aktuálneho Dot Plotu nezaniesť.
BREAKING: USD po tlačovej konferencii FOMC prehlbuje zisky na 0,8 % 📈
BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉
Denné zhrnutie: Otrasie Fed trhmi?
Prinesie Warsh návrat nižších sadzieb?
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