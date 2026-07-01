Fed Warsh zmierňuje jastrabí sentiment a dáva nádej býkom na zlate 🟡

Dnes sledujeme najdôležitejšiu udalosť spojenú s ekonomickým sympóziom ECB v Sintre v Portugalsku. V rámci dnešnej panelovej diskusie vystúpil nový šéf Fedu, ktorý je v poslednom čase známy skôr svojou jastrabou stránkou, hoci pre trhy zostáva významnou neznámou. Jeho dnešné komentáre spolu s mierne slabšími údajmi z USA oslabujú dolár a zároveň vracajú nádej investorom na trhu so zlatom. To sa nielen vracia nad 4 000 USD, ale dokonca testuje úroveň 4 100 USD za uncu.
Kľúčové body z prejavu Kevina Warsha
- Koniec „dopredného výhľadu“: Warsh definitívne opúšťa tradíciu svojich predchodcov. Fed nebude trhu poskytovať jasné signály týkajúce sa budúceho vývoja úrokových sadzieb. Investori sa musia pozerať na tvrdé dáta. Warsh v tejto otázke výrazne podporil šéfku ECB Christine Lagarde.
- Nekompromisný boj s infláciou: Warsh otvorene uviedol: „Chceme dosiahnuť cenovú stabilitu.“ Dodal, že ak si niekto myslel, že Fed prijme infláciu nad 2 %, bude sklamaný. Ceny stále považuje za príliš vysoké. Tento bod však zostáva pomerne jastrabí.
- Mierny optimizmus a pokles inflačných očakávaní: Šéf Fedu uviedol, že počas prvých štyroch týždňov jeho mandátu klesli inflačné očakávania aj riziká spojené s infláciou. Zároveň zdôraznil, že výnosy dlhopisov a trhová volatilita sa posunuli nižšie. To dáva nádej investorom na trhu so zlatom.
- „Rodinný boj“ v júli: Oznámil, že na najbližšom zasadnutí FOMC (o 4 týždne) prebehne ostrá diskusia. Odmietol špekulovať, či je súčasný nárast inflácie spôsobený konfliktom s Iránom prechodný.
- Znižovanie bilancie Fedu (QT): Potvrdil svoj známy jastrabí postoj a uviedol, že chce menšiu bilanciu Fedu, pretože podľa neho príliš veľká bilancia „hraničí s fiškálnou politikou“ a funguje najmä tým, že nafukuje ceny aktív. Zmeny však budú zavádzané opatrne a transparentne. To je naopak mierne negatívna správa pre indexy.
- Nezávislosť Fedu zostáva nedotknutá: Uistil, že napriek nedávnym rozhodnutiam Najvyššieho súdu (vrátane rozhodnutia po prípade Cook) zostane Fed plne nezávislý a bude sa striktne držať svojho mandátu.
- Technologický optimizmus (AI): USA považuje za hlavného príjemcu výhod revolúcie v oblasti AI. Zatiaľ čo technologický boom krátkodobo podporuje infláciu (dopyt po komponentoch), dlhodobo by vyššia produktivita mohla zmeniť pravidlá hry pre menovú politiku.
Zmierňuje Warsh sentiment?
Dalo by sa povedať typicky analyticky: áno aj nie. Warsh hrá úlohu „objektívneho sudcu“, čo trhy prijímajú s úľavou. Po jeho prvom júnovom zasadnutí sa Wall Street obávala, že Warsh bude extrémny jastrab pripravený prudko zvyšovať sadzby v reakcii na konflikt s Iránom. V Sintre svoju rétoriku nepritvrdil. Hoci opakuje, že cieľom je 2 % inflácia, zároveň vyslal trhom niekoľko upokojujúcich signálov:
- Pripustil, že inflačný tlak a očakávania za posledný mesiac mierne klesli.
- S uspokojením zaznamenal pokles výnosov dlhopisov.
- Odklonom od dopredného výhľadu odstránil obavy trhu, že Fed „vopred“ oznámi sériu zvýšení sadzieb.
To znamená, že trhy už necítia bezprostrednú hrozbu okamžitého jastrabieho zásahu. V kombinácii s najnovšími makrodátami to dalo impulz k oslabeniu dolára a rastu rizikových aktív.
EURUSD sa vracia k 1,14 a zlato exploduje k 4 100 USD?
Súbežne s Warshovým prejavom dorazili na trh kľúčové údaje z amerického výrobného sektora (ISM Manufacturing), ktoré tieto výrazné pohyby veľmi dobre vysvetľujú:
- Slabší ISM a prepad cien: Hlavný index ISM vo výrobnom sektore klesol na 53,3 bodu (prognóza 53,9) a slabšie boli aj nové objednávky. Najdôležitejšie je, že index ISM Prices Paid zaznamenal výrazný pokles na 73 bodov (predtým až 82,1 bodu, prognóza 77,5).
- Reakcia EURUSD (pohyb k 1,14): Keďže americký cenový subindex prudko klesá a sám Warsh hovorí, že inflačné riziká sa znižujú, investori dochádzajú k záveru, že Fed nebude musieť panicky zvyšovať sadzby. Výnosy amerických dlhopisov klesajú, čo automaticky zasahuje dolár (USD) a posúva kurz EURUSD vyššie.
- Spektakulárny návrat zlata k 4 100 USD: Zlato dnes dostalo ideálnu kombináciu podporných faktorov:
- Geopolitika: Pokračujúci konflikt s Iránom a neistota (komentáre Vancea a Bieleho domu spomínané v správach o šanciach na dohodu, ale so stále pretrvávajúcim rizikom) udržiavajú dopyt po „bezpečných prístavoch“.
- Slabší dolár a nižšie výnosy: Keďže údaje ISM ochladzujú jastrabie ambície Fedu a Warsh nehrozí zvyšovaním sadzieb, klesajú oportunitné náklady držby zlata.
- Absencia dopredného výhľadu: Keďže Fed prestáva viesť trh za ruku, rastie neistota ohľadom budúcnosti – a zlato neistotu miluje. Návrat do oblasti 4 100 USD je technickým aj fundamentálnym prejavom sily tohto kovu v ére nového šéfa Fedu.
Zlato začalo dnešnú seansu poklesom pod 4 000 USD, ale už niekoľko dní pozorujeme, že táto úroveň sa stáva čoraz silnejšou podporou. Dnes sa zlato vracia nad 38,2 % retracement. Stojí za zmienku, že v novembri 2025 bola úroveň 4 000 USD testovaná viackrát. Ak sa očakávania týkajúce sa zvyšovania sadzieb skutočne znižujú (trh stále oceňuje viac ako jedno zvýšenie do konca tohto roka), zlato má šancu na odraz. EURUSD tiež rastie, ale zostáva pod úrovňou 1,14. Zdroj: xStation5
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