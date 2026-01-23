FedEx reštrukturalizuje svoje aktivity vo Francúzsku, prepustí až 500 zamestnancov

- FedEx vo Francúzsku zruší až 500 pracovných miest a investuje 78 miliónov eur do reorganizácie.
- Počet pobočiek klesne zo 103 na 86, dôjde k zjednodušeniu siete.
- Vznikne viac ako 770 nových pracovných miest, prednostne určených pre súčasných zamestnancov.
- Medzinárodné letecké operácie zostanú bez zmeny.
Spoločnosť FedEx oznámila zásadnú reštrukturalizáciu svojich domácich operácií vo Francúzsku, v rámci ktorej plánuje prepustiť až 500 zamestnancov. Zároveň plánuje investovať až 78 miliónov eur (približne 91,6 milióna dolárov) do zefektívnenia svojej siete a modernizácie prevádzok.
V rámci reštrukturalizácie dôjde k zníženiu počtu pobočiek zo 103 na 86, zjednodušeniu prepravnej siete a odstráneniu prekrývajúcej sa infraštruktúry. FedEx tento krok odôvodňuje tlakom na náklady a silnou konkurenciou na francúzskom trhu expresnej prepravy zásielok, kde dominujú domáce služby.
Napriek tomu, že dôjde k zrušeniu stoviek pracovných miest, spoločnosť očakáva, že vznikne viac ako 770 nových pozícií v oblasti prevádzky, a to na plný aj čiastočný úväzok. Dotknutí zamestnanci budú mať pri obsadzovaní týchto nových miest prednosť, uviedla spoločnosť.
Dôležité je, že nedôjde k žiadnym zmenám v medzinárodnej leteckej sieti FedExu, ktorá zostáva nedotknutá. Spoločnosť tiež oznámila, že v súlade s francúzskymi pracovnoprávnymi predpismi začne formálne konzultácie so zástupcami zamestnancov.
Graf FDX.US (H1)
Akcie spoločnosti FedEx sa na hodinovom grafe obchodujú okolo úrovne 309,54 USD, pričom dochádza k zaujímavému technickému vývoju. Cena sa vrátila nad kĺzavý priemer EMA 50 (308,22 USD) aj SMA 100 (306,59 USD), čo môže znamenať návrat býčieho momenta po predchádzajúcej korekcii. RSI ukazuje na neutrálnu zónu, čo znamená, že trh nie je ani prekúpený, ani prepredaný, a má priestor na ďalší pohyb oboma smermi.
V krátkodobom horizonte bude kľúčové sledovať, či sa akcii podarí udržať nad hladinou EMA 50, pretože by to mohlo otvoriť priestor na otestovanie rezistencie v pásme 311–314 USD. Naopak, prielom späť pod 306 USD by mohol opäť posilniť medvedí sentiment a stlačiť cenu do oblasti podpory pri 302–304 USD.
Zdroj: xStation5
