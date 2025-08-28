FedEx Supply Chain prepustí viac ako 600 zamestnancov v Memphise kvôli zmene logistického partnera

FedEx Supply Chain oznámil, že do 11. októbra 2025 trvalo prepustí 611 zamestnancov vo dvoch distribučných centrách v Memphise. Dôvodom je rozhodnutie významného klienta presunúť svoje logistické operácie k novému poskytovateľovi, čo si vyžaduje organizačné zmeny.
Detailný prehľad
Toto zníženie počtu zamestnancov bolo potvrdené cez WARN oznámenie podané Tennessee Department of Labor. Týka sa zariadení na adresách 4155 Quest Way a 5800 Challenge Drive. Obe centrá doteraz obsluhovali aftermarketové diely Cummins, vrátane komponentov a repasovaných motorov—a zmluva platí od roku 2019. Cummins oznámil, že významnú časť distribúcie presúva do Indianapolisu kvôli efektívnosti a lepšej podpore zákazníkov. FedEx však časť podnikania na týchto miestach zachováva.
FedEx prisľúbil podporu zamestnancom formou asistencie pri hľadaní nového zamestnania, relocation pomoci alebo primeraného odstupného. Mnohí môžu byť vhodní aj pre iné pozície v spoločnosti v blízkych pobočkách.
Toto je už druhé väčšie prepustenie v rámci FedEx Supply Chain v tomto roku. Na jar 2025 bolo prepustených 217 zamestnancov v inom zariadení v Tennessee.
Širší rámec
Ide o súčasť širšieho trendu, ktorý postihuje logistické spoločnosti v USA. Vo Fort Worth, Texas, FedEx Supply Chain tiež prepúšťa 305 zamestnancov v zariadení, keď klient prechádza na iného poskytovateľa—situácia zahŕňa odstupné, relocation a interné prehlásenie.
FedEx zdôraznil, že tieto organizačné zmeny nesúvisia s jeho iniciatívou „Network 2.0“, ktorá si kladie za cieľ optimalizáciu balíkového sťahvania a elimináciu duplicity vo fungovaní siete.
