Ford a Geely zvažujú zdieľanie výrobnej kapacity v Španielsku

- Ford a Geely rokujú o využití závodu vo Valencii na výrobu elektromobilov pre európsky trh.
- Závod vo Valencii je v súčasnosti výrazne nevyužitý a spolupráca by mu mohla priniesť nové zákazky.
- Pre Geely predstavuje partnerstvo strategickú výhodu – vyhne sa európskym clám na čínske elektromobily.
- Zároveň Ford rozširuje dialóg s čínskymi automobilkami, hoci ich predtým vnímal skôr ako konkurenciu.
Spoločnosť Ford Motor Co. rokuje s čínskou automobilovou skupinou Zhejiang Geely Holding Group o využití výrobných kapacít v Európe, konkrétne v španielskej Valencii. Tento krok prichádza v čase, keď sa Ford snaží prehodnotiť a zefektívniť svoju stratégiu v oblasti elektromobilov (EV) a zároveň hľadá nových globálnych partnerov.
Podľa informácií oboznámených s rokovaniami navštívila tento týždeň delegácia Fordu Čínu, kde sa okrem iného diskutovalo práve o možnosti využitia montážneho závodu vo Valencii.
Továreň má ročnú kapacitu až 400 000 vozidiel, no v roku 2024 sa tam vyrábal iba model Ford Kuga a produkcia údajne klesla pod hranicu 100 000 vozidiel ročne.
Spolupráca s Geely by tak mohla závodu priniesť nový impulz a oživenie výroby.
Pre Geely by možné partnerstvo predstavovalo významné obchodné výhody, keďže by sa tým vyhlo vysokým dovozným clám na elektromobily vyrábané v Číne, ktoré Európska únia postupne zavádza.
Spoločná výroba v rámci EÚ by otvorila cestu na európske trhy bez colných bariér.
Podľa dostupných informácií sú rokovania v počiatočnej fáze a zatiaľ sa týkajú iba výrobných kapacít – technologická spolupráca, napríklad v oblasti autonómneho riadenia, momentálne nie je predmetom diskusie.
Ford rokuje okrem Geely aj s ďalšími čínskymi automobilkami, ako sú BYD a Xiaomi, čo naznačuje hlbšiu zmenu stratégie americkej automobilky.
Hoci šéf Fordu Jim Farley v minulosti označil čínske značky za „kolosálnu strategickú hrozbu“, dnes je zrejmé, že firma sa ich snaží vnímať aj ako potenciálnych partnerov v novej fáze vývoja trhu s elektromobilmi.
Geely, ktorá vlastní značky ako Volvo a Lotus, už skôr oznámila, že nebude budovať nové továrne kvôli globálnemu nadbytku kapacít a namiesto toho plánuje využívať existujúcu infraštruktúru alebo spolupracovať s inými výrobcami.
