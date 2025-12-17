Ford ruší batériový kontrakt s LG v hodnote 6,5 miliardy USD: trh s elektromobilmi spomaľuje

- Ford zrušil batériový kontrakt s LG Energy v hodnote 6,5 miliardy USD z dôvodu spomalenia plánov v oblasti elektromobilov.
- Tento krok nadväzuje na škrtanie projektov, ako je elektrická verzia F-Series, a odpísanie strát vo výške 19,5 miliardy USD.
- Ide o silný signál spomaľujúceho tempa v celom sektore elektromobilov, nielen v USA, ale aj v Európe.
- Dopady na LG Energy môžu byť výrazné, keďže objednávka predstavovala viac než tretinu jej ročných tržieb.
Americká automobilka Ford Motor Co. oficiálne zrušila objednávku batérií od juhokórejskej spoločnosti LG Energy Solution Ltd. v hodnote 9,6 bilióna wonov (6,5 miliardy USD). Rozhodnutie prichádza v nadväznosti na spomalenie plánov v oblasti elektromobility, ktoré Ford v posledných mesiacoch výrazne prehodnocuje.
Podľa regulačného oznámenia bola spoločnosť LG Energy o zrušení informovaná v stredu. Celková suma predstavuje viac než tretinu ročných tržieb LG Energy Solution, čo z tohto prípadu robí jeden z najväčších výpadkov objednávok v histórii firmy.
Obrat v elektromobilnej stratégii Fordu
Zrušenie kontraktu nie je izolovaným krokom. Ford už skôr oznámil, že zruší výrobu elektrickej verzie modelu F-Series (elektrický pick-up), odpísal 19,5 miliardy USD strát spojených s elektromobilným segmentom, rozpúšťa spoločný podnik na výrobu batérií s ďalším kórejským partnerom, SK Innovation.
Tieto kroky ukazujú, že Ford prehodnocuje celkovú stratégiu v oblasti elektromobilov (EV) a snaží sa minimalizovať straty v prostredí, kde náklady, dopyt a konkurencia vytvárajú silný tlak.
Širší trhový kontext: ochladenie v EV sektore
Odstúpenie Fordu od kontraktu prichádza v čase, keď:
-
Európska komisia ustupuje od najambicióznejšieho harmonogramu na ukončenie spaľovacích motorov, čo znižuje tlak na výrobcov aj spotrebiteľov.
-
Globálne automobilky spomaľujú expanziu v elektromobilite, najmä pre vysoké náklady na batérie, slabší záujem na niektorých trhoch a obavy o ziskovosť.
Zrušenie kontraktu sa odrazilo aj na akciách LG Energy, ktoré ešte pred oznámením klesli o 0,6 % na 415 500 wonov. Vzhľadom na rozsah výpadku možno očakávať ďalší tlak na akcie aj dôveru investorov.
Graf F.US (D1)
Akcie spoločnosti Ford sa aktuálne obchodujú na úrovni 13,63 USD a po nedávnom raste testujú vyššie cenové úrovne. Cena sa nachádza nad kĺzavými priemermi EMA 50 (12,88 USD) a SMA 100 (12,21 USD), čo potvrdzuje býčí technický výhľad. RSI sa pohybuje na hodnote 60,0, čo naznačuje pozitívne momentum bez známok prekúpenosti.
Z technického hľadiska akcie vytvorili vyššie lokálne maximum a ak cena udrží úroveň nad 13,44 USD, môže nasledovať pokus o prielom nedávneho maxima okolo 13,73 USD.
Naopak, najbližšia podpora sa nachádza v zóne 12,88–13,00 USD, kde leží EMA 50 a predchádzajúca úroveň konsolidácie.
Zdroj: xStation5
