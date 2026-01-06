viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
15:50 · 6. januára 2026

Ford v roku 2025 zvýšil predaj v USA o 6 % vďaka záujmu o hybridy a cenovo dostupné pick-upy

Ford Motor
F.US, Ford Motor Co
  • Ford zvýšil svoj ročný predaj v USA o 6 % na viac než 2,2 milióna vozidiel.
  • Predaj hybridných modelov vzrástol o takmer 22 %, čo predstavuje najlepší výsledok v histórii značky.
  • Pick-up Ford Maverick zaznamenal nárast predaja o 18 %, vďaka svojej cenovej dostupnosti.
  • Zároveň spoločnosť obmedzila svoje plány v oblasti elektromobility (EV) a odpísala 19,5 miliardy USD v reakcii na pokles dopytu a zmeny v politike USA.

Americká automobilka Ford oznámila, že jej predaj v USA za rok 2025 vzrástol o 6 %, a to napriek celkovému spomaleniu dopytu po elektromobiloch. Kľúčom k úspechu boli hybridné modely a najmä cenovo dostupný pick-up Maverick, ktoré spoločnosti pomohli kompenzovať pokles v oblasti batériových elektromobilov.

Ford v roku 2025 dodal celkovo 2 204 124 vozidiel, oproti 2 078 832 kusom v predchádzajúcom roku. Tento výsledok prichádza v čase, keď aj ďalší veľkí hráči ako Toyota, Hyundai a General Motors oznámili rast predaja — a to napriek komplikáciám spôsobeným clami a zrušením federálnej daňovej úľavy na EV vo výške 7 500 USD.

Hybridy a Maverick ako ťahúni rastu

Rok 2025 bol pre Ford najúspešnejší v oblasti hybridných vozidiel – ich predaj vzrástol o 22 % na 228 072 kusov. Zároveň pokračoval silný dopyt po kompaktnom pick-upe Ford Maverick, ktorého predaj sa zvýšil o 18 % na 155 051 vozidiel.
Predaje Mavericku mali zásadný dopad na to, ako sme dokázali ponúknuť cenovo dostupné modely na trhu,“ uviedol Andrew Frick, šéf divízie spaľovacích a elektrických vozidiel spoločnosti Ford.

Elektromobily na ústupe

Na konci roka Ford oznámil odpis vo výške 19,5 miliardy USD a zrušenie viacerých plánovaných elektromobilov. Tento krok odráža celkový ústup od EV v odvetví, podporený politikou administratívy Donalda Trumpa a slabnúcim dopytom.

Spotrebitelia sa kvôli vysokým cenám čoraz častejšie orientovali na základné a dostupnejšie verzie, čo prispelo k lepšiemu predajnému výsledku Fordu aj napriek náročným makroekonomickým podmienkam.

Graf F.US (D1)

Akcie automobilky Ford sa aktuálne obchodujú na úrovni 13,45 USD, pričom sa odrazili od 50-denného kĺzavého priemeru EMA (13,05 USD) a naďalej sa držia stabilne nad 100-denným SMA (12,48 USD). Technický obraz naznačuje udržanie býčej štruktúry, a to aj napriek volatilnému prostrediu na automobilovom trhu. RSI je na úrovni 56,2 bodu, čo značí neutrálne až mierne pozitívne momentum bez známok prekúpenosti. Cena sa po niekoľkotýždňovej konsolidácii odrazila od priemerov a pokúša sa nadviazať na predchádzajúci rastový trend.

 

Zdroj: xStation5

 

