Ford v roku 2025 zvýšil predaj v USA o 6 % vďaka záujmu o hybridy a cenovo dostupné pick-upy

- Ford zvýšil svoj ročný predaj v USA o 6 % na viac než 2,2 milióna vozidiel.
- Predaj hybridných modelov vzrástol o takmer 22 %, čo predstavuje najlepší výsledok v histórii značky.
- Pick-up Ford Maverick zaznamenal nárast predaja o 18 %, vďaka svojej cenovej dostupnosti.
- Zároveň spoločnosť obmedzila svoje plány v oblasti elektromobility (EV) a odpísala 19,5 miliardy USD v reakcii na pokles dopytu a zmeny v politike USA.
- Ford zvýšil svoj ročný predaj v USA o 6 % na viac než 2,2 milióna vozidiel.
- Predaj hybridných modelov vzrástol o takmer 22 %, čo predstavuje najlepší výsledok v histórii značky.
- Pick-up Ford Maverick zaznamenal nárast predaja o 18 %, vďaka svojej cenovej dostupnosti.
- Zároveň spoločnosť obmedzila svoje plány v oblasti elektromobility (EV) a odpísala 19,5 miliardy USD v reakcii na pokles dopytu a zmeny v politike USA.
Americká automobilka Ford oznámila, že jej predaj v USA za rok 2025 vzrástol o 6 %, a to napriek celkovému spomaleniu dopytu po elektromobiloch. Kľúčom k úspechu boli hybridné modely a najmä cenovo dostupný pick-up Maverick, ktoré spoločnosti pomohli kompenzovať pokles v oblasti batériových elektromobilov.
Ford v roku 2025 dodal celkovo 2 204 124 vozidiel, oproti 2 078 832 kusom v predchádzajúcom roku. Tento výsledok prichádza v čase, keď aj ďalší veľkí hráči ako Toyota, Hyundai a General Motors oznámili rast predaja — a to napriek komplikáciám spôsobeným clami a zrušením federálnej daňovej úľavy na EV vo výške 7 500 USD.
Hybridy a Maverick ako ťahúni rastu
Rok 2025 bol pre Ford najúspešnejší v oblasti hybridných vozidiel – ich predaj vzrástol o 22 % na 228 072 kusov. Zároveň pokračoval silný dopyt po kompaktnom pick-upe Ford Maverick, ktorého predaj sa zvýšil o 18 % na 155 051 vozidiel.
„Predaje Mavericku mali zásadný dopad na to, ako sme dokázali ponúknuť cenovo dostupné modely na trhu,“ uviedol Andrew Frick, šéf divízie spaľovacích a elektrických vozidiel spoločnosti Ford.
Elektromobily na ústupe
Na konci roka Ford oznámil odpis vo výške 19,5 miliardy USD a zrušenie viacerých plánovaných elektromobilov. Tento krok odráža celkový ústup od EV v odvetví, podporený politikou administratívy Donalda Trumpa a slabnúcim dopytom.
Spotrebitelia sa kvôli vysokým cenám čoraz častejšie orientovali na základné a dostupnejšie verzie, čo prispelo k lepšiemu predajnému výsledku Fordu aj napriek náročným makroekonomickým podmienkam.
Graf F.US (D1)
Akcie automobilky Ford sa aktuálne obchodujú na úrovni 13,45 USD, pričom sa odrazili od 50-denného kĺzavého priemeru EMA (13,05 USD) a naďalej sa držia stabilne nad 100-denným SMA (12,48 USD). Technický obraz naznačuje udržanie býčej štruktúry, a to aj napriek volatilnému prostrediu na automobilovom trhu. RSI je na úrovni 56,2 bodu, čo značí neutrálne až mierne pozitívne momentum bez známok prekúpenosti. Cena sa po niekoľkotýždňovej konsolidácii odrazila od priemerov a pokúša sa nadviazať na predchádzajúci rastový trend.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete
OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie
Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.