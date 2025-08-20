Fordova dividenda je v ohrození pre slabý cash flow a rastúce colné náklady

Dividenda prekračuje zisk – aj podľa vlastných ukazovateľov
Spoločnosť Ford Motor Company sa snaží udržať kvartálnu dividendu vo výške 0,15 USD na akciu, čo v súhrne predstavuje ročný výdavok približne 1,8 miliardy USD. Tento objem už teraz prevyšuje vykázaný upravený voľný cash flow vo výške 1,3 miliardy USD, čo poukazuje na nesúlad medzi vyplácanou dividendou a reálnou dostupnosťou hotovosti. Ford používa vlastný ukazovateľ „upraveného voľného cash flow“, z ktorého sú vyňaté napríklad dôchodkové a reštrukturalizačné náklady, no aj tak výplatný pomer presahuje 50 %, čo znepokojuje investorov.
Colná politika znižuje istotu dividend
Externé riziká situáciu ešte zhoršujú – zavedené clá by mohli v roku 2025 znížiť prevádzkový zisk Fordu o 2–2,7 miliardy USD. Pri predpokladanom voľnom cash flow vo výške 3,5–4,5 miliardy USD ide o zásadný zásah do kapitálu, z ktorého sa vyplácajú dividendy. Analytici preto varujú, že Fordov dividendový výnos okolo 6 % je čoraz menej udržateľný.
Nestálosť peňažných tokov vyvoláva obavy
Ford nedávno z dôvodu colnej neistoty pozastavil celoročný finančný výhľad. Za posledný štvrťrok vykázal negatívny voľný cash flow vo výške 1,5 miliardy USD, čo je zásadný obrat oproti predchádzajúcim očakávaniam. Pri absencii predvídateľného vývoja ziskov a dostupnosti kapitálu sa zvyšuje riziko, že bude musieť pristúpiť k zníženiu dividend.
Dopad pre investorov zameraných na výnosy
Ford zatiaľ svoju dividendu nemení, čím chce signalizovať dôveru investorom. No vzhľadom na napätie v cash flow a externé tlaky pôsobí súčasný dividendový model skôr ako taktické rozhodnutie než dlhodobo udržateľný krok. Investori, ktorí sa spoliehajú na dividendové príjmy, by mali počítať s možnosťou jej zníženia.
