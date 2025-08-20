viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

Fordova dividenda je v ohrození pre slabý cash flow a rastúce colné náklady

16:58 20. augusta 2025

Dividenda prekračuje zisk – aj podľa vlastných ukazovateľov

Spoločnosť Ford Motor Company sa snaží udržať kvartálnu dividendu vo výške 0,15 USD na akciu, čo v súhrne predstavuje ročný výdavok približne 1,8 miliardy USD. Tento objem už teraz prevyšuje vykázaný upravený voľný cash flow vo výške 1,3 miliardy USD, čo poukazuje na nesúlad medzi vyplácanou dividendou a reálnou dostupnosťou hotovosti. Ford používa vlastný ukazovateľ „upraveného voľného cash flow“, z ktorého sú vyňaté napríklad dôchodkové a reštrukturalizačné náklady, no aj tak výplatný pomer presahuje 50 %, čo znepokojuje investorov.

Colná politika znižuje istotu dividend

Externé riziká situáciu ešte zhoršujú – zavedené clá by mohli v roku 2025 znížiť prevádzkový zisk Fordu o 2–2,7 miliardy USD. Pri predpokladanom voľnom cash flow vo výške 3,5–4,5 miliardy USD ide o zásadný zásah do kapitálu, z ktorého sa vyplácajú dividendy. Analytici preto varujú, že Fordov dividendový výnos okolo 6 % je čoraz menej udržateľný.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Nestálosť peňažných tokov vyvoláva obavy

Ford nedávno z dôvodu colnej neistoty pozastavil celoročný finančný výhľad. Za posledný štvrťrok vykázal negatívny voľný cash flow vo výške 1,5 miliardy USD, čo je zásadný obrat oproti predchádzajúcim očakávaniam. Pri absencii predvídateľného vývoja ziskov a dostupnosti kapitálu sa zvyšuje riziko, že bude musieť pristúpiť k zníženiu dividend.

Dopad pre investorov zameraných na výnosy

Ford zatiaľ svoju dividendu nemení, čím chce signalizovať dôveru investorom. No vzhľadom na napätie v cash flow a externé tlaky pôsobí súčasný dividendový model skôr ako taktické rozhodnutie než dlhodobo udržateľný krok. Investori, ktorí sa spoliehajú na dividendové príjmy, by mali počítať s možnosťou jej zníženia.

 

 

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

  • Konkurenčné spready
  • Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
  • Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť

Správy z trhov

21.08.2025
20:04

Denné zhrnutie: Dolár posilňuje pred Jackson Hole a vďaka silným údajom PMI 💲📣

Americké indexy sa ku koncu seansy pokúsili zmierniť straty, avšak predajný tlak na americké akcie pretrváva....

 19:51

Zisk Hovnanian Enterprises sa prepadol v dôsledku pobádacích stimulov na stagnujúcom trhu bývania

Hovnanian Enterprises vykázala v treťom štvrťroku 2025 výrazný pokles čistého zisku – zo 72,9 milióna USD...

 19:39

Musk a X Corp smerujú k predbežnému vyrovnaniu žaloby vo výške 500 miliónov USD pre bývalých zamestnancov Twitteru

Dňa 21. augusta 2025 oznámili Elon Musk a spoločnosť X Corp – predtým známa ako Twitter – predbežnú dohodu o urovnaní...
Viac správ

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu