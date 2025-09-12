Microsoft uzavrel dohodu s EÚ ohľadom Teams: Antitrustové šetrenie skončilo

Európska komisia akceptovala záväzky, ktoré Microsoft predložil, čím ukončila antimonopolné vyšetrovanie týkajúce sa spôsobu, akým Microsoft distribuuje aplikáciu Teams. Vyšetrovanie bolo spustené na základe sťažností od Slacku (teraz súčasť Salesforce) a nemeckej platformy Alfaview, ktoré tvrdili, že spájanie Teams s balíkmi Office 365 a Microsoft 365 poskytuje aplikácii Teams nespravodlivú výhodu oproti konkurencii.
Kľúčové záväzky Microsoftu
Microsoft sa zaviazal k viacerým právne záväzným opatreniam, ktoré majú zaistiť väčšiu otvorenosť trhu s nástrojmi na komunikáciu a spoluprácu v rámci EÚ:
Microsoft ponúkne verzie Office 365 a Microsoft 365 bez Teams za nižšiu cenu.
Zákazníci s dlhodobými licenciami budú mať možnosť prejsť na balíky bez Teams.
Microsoft zabezpečí interoperabilitu dôležitých funkcií medzi Teams a konkurenčnými platformami.
Budúci prenos dát z Teams do konkurenčných platforiem bude umožnený jednoduchšie.
Tieto záväzky budú v platnosti sedem rokov, a časti týkajúce sa interoperability a prenosu dát budú právne záväzné až desať rokov. Dozor nad tým bude vykonávať poverený správca, ktorý bude riešiť prípadné spory.
Prečo EÚ zasiahla
Európska komisia spustila vyšetrovanie v roku 2023 po sťažnostiach, že spájanie Teams s aplikáciami ako Word, Excel, PowerPoint a Outlook obmedzuje výber používateľov a dáva Teams nespravodlivú výhodu, ktorú konkurenti nemajú.
Microsoft už skôr ponúkal určité možnosti, napríklad Office bez Teams v niektorých lokalitách, ale tieto opatrenia neboli vyhodnotené ako dostatočné na odstránenie konkurenčných rizík.
Dopady a na čo si dať pozor
Urovnanie umožňuje Microsoftu vyhnúť sa pokute, ktorá mohla byť pri takom prípade značná.
Pre trh môže byť výsledkom väčšia konkurencia medzi platformami na komunikáciu a spoluprácu; alternatívy ku Teams môžu mať uľahčený prístup k zákazníkom. Zákazníci môžu mať viac možností a nižšie náklady pri prechode medzi riešeniami.
Microsoft bude musieť dôsledne zvládnuť balíkovanie produktov, cenotvorbu a implementáciu svojich záväzkov v nasledujúcich rokoch. Akékoľvek porušenia alebo oneskorenie by mohli viesť k opätovnému regulačnému zásahu.
