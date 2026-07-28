France vyzýva Palantir, trh reaguje

Francúzsko rozhodlo, že riešenia spoločnosti Palantir, ktoré využíva okrem iného francúzska domáca spravodajská služba DGSI, budú v budúcnosti nahradené domácimi riešeniami.
Graf PLTR.US (D1)
Nie je to jediný faktor, no práve ten je hlavným dôvodom poklesu akcií Palantiru, ktoré počas utorkovej seansy strácajú približne 8 %. Akcie sa teraz obchodujú o 40 % nižšie než na svojom historickom maxime.
Nebezpečný precedens
Pre spoločnosť je táto správa veľmi nepriaznivá, nie preto, že jedna francúzska agentúra plánuje prestať využívať jej riešenia. Problém z pohľadu valuácie má dve roviny:
- Po prvé ide o jeden z prvých významných krokov smerujúcich k tomu, aby sa európska bezpečnosť stala nezávislou od amerických digitálnych riešení. Konkrétny prípad Francúzska a Palantiru ukazuje, že ani v oblastiach, kde sú konkurenčná výhoda a bariéry vstupu mimoriadne vysoké, sa vláda neobáva podstúpiť riziko ani náklady spojené s prechodom na vlastné riešenia. Vzhľadom na kontroverznú povahu spoločnosti a čoraz nižšiu dôveru v zahraničnú politiku USA by sa Francúzsko mohlo stať lídrom, ktorý pritiahne zvyšok Európy k odklonu od riešení Palantiru. Takýto vývoj by bol pre valuáciu spoločnosti veľmi negatívny.
- Po druhé spoločnosťou, ktorá má Palantir nahradiť, je ChapsVision, rýchlo rastúca firma s pôsobivým portfóliom riešení. Vo väčšine finančných ukazovateľov však za Palantirom stále výrazne zaostáva. Ak by ChapsVision dokázala dodať riešenie spĺňajúce štandardy DGSI, bol by to jasný signál, že ceny a marže, ktoré Palantir dosahuje, nie sú opodstatnené.
Prilievanie oleja do ohňa
- Táto správa zasiahla už aj tak veľmi krehký sentiment investorov spoločnosti. Cleveland Research zverejnila správu s jednoznačne negatívnym pohľadom na valuáciu spoločnosti a upozornila na horší než očakávaný sentiment medzi jej obchodnými partnermi.
- Okrem toho sa k spoločnosti opäť kriticky vyjadril Michael Burry spolu s viacerými ďalšími analytikmi. Poukazujú napríklad na neudržateľné tempo rastu a vysoké valuačné násobky.
- Dôvere investorov nepomáha ani skutočnosť, že členovia vedenia spoločnosti predávajú veľké objemy akcií tesne pred zverejnením výsledkov. Za zmienku stojí, že nejde o prvý podobný prípad a takéto predaje v minulosti nie vždy predchádzali poklesom, napriek tomu je ťažké vyhnúť sa nepríjemným otázkam.
- Sentiment však nie je jednoznačný. Analytici spoločností Oppenheimer a Baird naďalej otvorene podporujú svoje býčie investičné tézy pre spoločnosť.
Trhový kontext
Všetky tieto správy sú problematické a majú významný vplyv na cenu akcií. Nad celým trhom navyše visí zasadnutie Fedu, ktoré sa stalo veľkou neznámou od chvíle, keď sa jeho predsedom stal K. Warsh.
Palantir je spoločnosť, ktorá je mimoriadne citlivá na zmeny sentimentu pre svoju extrémne vysokú valuáciu. Pri takých vysokých valuačných násobkoch, aké má Palantir, vedú aj malé revízie výhľadu smerom nadol alebo sklamania k prudkým výpredajom, pretože aj malá zmena dnes má obrovský vplyv na cieľovú hodnotu spoločnosti.
Spoločnosť zverejní svoje výsledky 3. augusta po uzavretí obchodovania na Wall Street.
- Trh očakáva rast zisku na akciu (EPS) na 0,34 USD a tržby vo výške 18,1 miliardy USD.
- Kľúčové budú aj marže, štruktúra zákazníkov a výhľad na nasledujúce štvrťroky.
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