Funkcionári Fedu vidia štrukturálne zmeny spôsobené umelou inteligenciou; Kashkari a Miran podporujú dve zníženia sadzieb tento rok🔎

- Stephen I. Miran: Optimistickejší ohľadom spomaľovania inflácie vďaka ústupu tlaku na nájomné
- Neel Kashkari: Varuje pred signálmi podobnými stagflácii a podporuje ďalšie dve zníženia sadzieb tento rok
- Raphael Bostic: Zameriava sa na dopad umelej inteligencie na trh práce
- Mary C. Daly: Vníma AI ako transformačný prvok, ktorý zvyšuje produktivitu bez hromadného prepúšťania
Stephen Miran
Miran uviedol, že ekonomická neistota ustúpila a rast sa môže zlepšiť, no menová politika musí zostať zameraná na budúcnosť vzhľadom na oneskorený účinok. Varoval, že prílišné aj nedostatočné sprísnenie politiky so sebou nesie riziká, a dodal, že je optimistickejší ako iní, pokiaľ ide o pokračujúce zmierňovanie inflácie v dôsledku ústupu tlakov na bývanie a nájomné.
Neutrálnu úrokovú sadzbu odhaduje na približne 0,5 % a poznamenal, že vývoj umelej inteligencie by ju mohol posunúť vyššie, hoci dôkazy zatiaľ nie sú presvedčivé.
Miran, ktorý zložil prísahu v septembri 2025, nesúhlasil s rozhodnutím na poslednom zasadnutí FOMC a uprednostnil zníženie sadzieb o 50 bázických bodov namiesto schváleného kroku o 25 bb.
Neel Kashkari (Minneapolis Fed)
Kashkari uviedol, že je príliš skoro na zhodnotenie plného dopadu ciel na infláciu, no poznamenal, že nedávne údaje ukazujú príznaky podobné stagflácii.
Podporuje ďalšie dve zníženia sadzieb o 25 bázických bodov v tomto roku, pričom tvrdí, že preventívne uvoľnenie politiky by mohlo vyvážiť rastúce riziko rastúcej nezamestnanosti.
Domnieva sa, že neutrálnu úrokovú sadzbu možno zvýšiť na približne 3,1 %, čo znamená, že politika Fedu nemusí byť taká reštriktívna, ako sa predpokladalo.
Dodáva, že Fed by mohol tempo znižovania sadzieb zrýchliť, ak by trh práce oslabil, pozastaviť ho, ak by inflácia zostala stabilná, alebo opäť zvýšiť sadzby, ak by sa cenové tlaky vrátili – hoci považuje za nepravdepodobné, že samotné clá by infláciu posunuli nad 3 %.
Raphael Bostic (Atlanta Fed)
Bostic sa zameral na vplyv umelej inteligencie na trh práce a poznamenal, že AI často pracovníkov podporuje, ale môže ich aj nahradiť, ak je to ekonomicky výhodné – čo robí rekvalifikáciu nevyhnutnou.
Opísal súčasné obdobie ako „najťažšie na prognózovanie“ uprostred štrukturálnej transformácie, ale zdôraznil, že „nikto neverí, že by hrozila katastrofa“.
Tiež vysvetlil, že vládne záruky prostredníctvom Fannie Mae a Freddie Mac pomáhajú udržať hypotéky v USA na nižších úrovniach.
K aktuálnej menovej politike sa Bostic nevyjadril.
Mary C. Daly (San Francisco Fed)
Daly označila umelú inteligenciu za potenciálne transformačný a produktivitu zvyšujúci nástroj a dodala, že neexistujú dôkazy o masových stratách pracovných miest.
Odmietla obavy z „AI bubliny“ ako finančnej hrozby a označila ju skôr za „dobrú bublinu“, ktorá podporuje produktívne investície.
Zároveň zdôraznila, že trh práce zostáva najlepším ukazovateľom sily spotrebiteľa.
K menovej politike sa nevyjadrila.
