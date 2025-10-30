Ranné zhrnutie (30.10.2025)

- Prelom v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou: Stretnutie Trumpa a Xiho viedlo k okamžitému zníženiu ciel na fentanyl, vyriešeniu problémov s vývozom vzácnych zemín a obnoveniu nákupu sójových bôbov, čo signalizuje zlepšenie obchodných vzťahov.
- Rozdiely medzi veľkými technologickými spoločnosťami: Alphabet dosiahol spektakulárny úspech s tržbami 100 miliárd USD a nárastom akcií o +7 %, zatiaľ čo Microsoft a Meta sklamali investičnými výdavkami a obavami investorov o návratnosť investícií do umelej inteligencie.
- Hawkish signál Fedu: Napriek zníženiu sadzieb o 25 bázických bodov a pozastaveniu QT, predseda Powell vyslal trhom hawkish signál týkajúci sa neistoty ohľadom decembrového rozhodnutia, čo spôsobilo pokles kurzu EUR/USD.
- Prelom v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou: Stretnutie Trumpa a Xiho viedlo k okamžitému zníženiu ciel na fentanyl, vyriešeniu problémov s vývozom vzácnych zemín a obnoveniu nákupu sójových bôbov, čo signalizuje zlepšenie obchodných vzťahov.
- Rozdiely medzi veľkými technologickými spoločnosťami: Alphabet dosiahol spektakulárny úspech s tržbami 100 miliárd USD a nárastom akcií o +7 %, zatiaľ čo Microsoft a Meta sklamali investičnými výdavkami a obavami investorov o návratnosť investícií do umelej inteligencie.
- Hawkish signál Fedu: Napriek zníženiu sadzieb o 25 bázických bodov a pozastaveniu QT, predseda Powell vyslal trhom hawkish signál týkajúci sa neistoty ohľadom decembrového rozhodnutia, čo spôsobilo pokles kurzu EUR/USD.
Stretnutie Trumpa a Xi
- Stretnutie Trumpa a Xi bolo pozitívne a prinieslo hmatateľné výsledky, ako uviedol sám Donald Trump.
- Trump oznámil okamžité zníženie ciel na fentanyl z 20 % na 10 %, čím sa celková úroveň ciel zníži na 47 %.
- Boli prerokované otázky týkajúce sa čipov a podľa dohôd má Čína nakupovať čipy od spoločnosti Nvidia a iných firiem. Nebola však prerokovaná otázka čipov Blackwell.
- Všetky otázky týkajúce sa vývozu vzácnych zemín boli vyriešené. Vývoz do USA bude pokračovať bez predchádzajúcich obmedzení.
- Čína má okamžite začať s nákupom sóje, ktorý bol tento rok minimálny a od začiatku obchodnej vojny v apríli prakticky nulový. Čína tiež podmienečne súhlasila s predajom TikToku.
- Trump naznačil, že mnohé témy neboli prerokované, ale obe strany sľúbili ďalšiu spoluprácu na zlepšení obchodných vzťahov. Otázka Taiwanu ani otázka nákupu ruskej ropy neboli prerokované.
- Dohoda má trvať jeden rok, po ktorom má byť predĺžená, pravdepodobne za lepších podmienok.
- Trump oznámil návštevu Číny v apríli budúceho roka.
- Po Trumpových komentároch k stretnutiu začali futures na Wall Street po počiatočnej negatívnej reakcii rásť. V súčasnosti je US500 vyšší o 0,15 %, zatiaľ čo US100 rastie o 0,2 %.
- EURUSD sa tiež zotavuje po včerajšom prudkom poklese a získava 0,25 %.
- Zlato sa snaží zotaviť zo včerajšieho poklesu a posilňuje o 0,6 %. Ropa zostáva nezmenená.
- Zhrnutie: Ide o návrat k status quo posledných mesiacov s mierne lepšími podmienkami pre Čínu a potenciálnym nárastom dovozu sóje. Obchodné bariéry však neboli úplne zrušené, Čína nebude nakupovať kľúčové čipy a ropa z Ruska sa môže naďalej nakupovať.
Ďalšie relevantné informácie
- Japonská centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené, v súlade s očakávaniami. BoJ vidí mierny rast a potenciálne negatívne rizikové faktory pre rast. Zároveň poukazuje na posilňovanie inflácie okolo 2 % cieľa. USD/JPY sa po rozhodnutí jasne zotavil do blízkosti 153.
- Donald Trump oznámil obnovenie testov jadrových bômb, poukazujúc na podobné testy iných krajín, ako sú Rusko a Čína. Spojené štáty nevykonali testy jadrových zbraní od roku 1992.
- Fed včera znížil úrokové sadzby o 25 bázických bodov a rozhodol sa pozastaviť kvantitatívne sprísňovanie od decembra. Napriek mierne holubičej komunikácii Powell vyslal jastrabí signál, ktorý naznačuje neistotu ohľadom decembrového zasadnutia. Fed poukazuje na ďalšie ochladenie trhu práce a zdôrazňuje potrebu získať údaje, než bude možné v decembri prijať konkrétne rozhodnutie.
- Po uzavretí Wall Street boli zverejnené výsledky amerických gigantov:
- Alphabet dosiahol vynikajúce výsledky s tržbami nad 100 miliárd USD a dvojciferným rastom vo všetkých kľúčových segmentoch. Akcie v poobchodnom obchodovaní posilnili až o 7 %.
- Microsoft prekonal očakávania trhu, ale prezentoval nižšie investície, ako sa očakávalo. Trh sa obáva konkurencie a nedostatočnej návratnosti investícií.
- Meta prezentovala nižšie zisky súvisiace s daňovými otázkami. Spoločnosť tiež oznámila obrovské kapitálové výdavky a trh pochybuje o ich návratnosti. Akcie po zverejnení v mimoburzovom obchodovaní klesli.
- OpenAI očakáva, že jej IPO sa uskutoční v roku 2027. Poukazuje sa na to, že by to mohlo byť najväčšie IPO v histórii v hodnote približne 1 bilióna dolárov.
- Dnes očakávame rozhodnutie ECB, hoci sa neočakáva žiadne prekvapenie. Po zasadnutí budú zverejnené výsledky Amazonu a Apple.
EURUSD na najnižšej za posledné 3 mesiace
Dennie zhrnutie: ECB, FOMC a MAG7 – zmiešané signály a averzia voči riziku
Konferencia ECB: Globálna neistota, stabilita politiky 💶
Graf dňa – Sója (30.10.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.