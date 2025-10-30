Graf dňa – Sója (30.10.2025)

- Sója posilnila pred stretnutím Trump–Si v Pusane vďaka nádejám na prielom a prvým nákupom sóje z USA zo strany Číny po dlhšom čase.
- Po rokovaniach viedol nedostatok konkrétnych záväzkov Číny ohľadom ďalších nákupov k poklesu cien o viac ako 1 %.
- Štrukturálne Čína väčšinu dovozov sóje zabezpečuje z Brazílie a nedávne nákupy z USA boli skôr symbolické než zlomové.
Futures kontrakty na sóju v Chicagu klesli o viac ako 1 % po ukončení stretnutia Trump–Si v Pusane, napriek predchádzajúcemu dynamickému rastu cien, ktorý poháňali nádeje na obchodnú dohodu a obnovenie čínskych nákupov sóje.
Napokon štátna spoločnosť COFCO zakúpila tri zásielky sóje s dodaním v decembri a januári ako gesto dobrej vôle tesne pred rokovaniami, čo predstavuje jasný signál zmeny po období bojkotu amerických dodávok.
Čína od začiatku obchodnej vojny v apríli prakticky nenakupovala sóju z USA. Za zmienku však stojí, že od vypuknutia konfliktu výrazne diverzifikovala svoje dodávateľské zdroje.
Súčasná objednávka nemusí naznačovať zásadnú zmenu v nákupnej stratégii, keďže časovo zapadá do sezónneho útlmu dodávok z Južnej Ameriky.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ceny sóje rastú od polovice októbra a obchodovanie tento týždeň otvorilo s cenovým gapom nahor, pričom dosiahli vrcholy blízko 1 100 centov za bušel – čo predstavuje najvyššiu úroveň za posledných 15 mesiacov. Cena však reaguje negatívne po vyjadrení Číny. Pripomeňme, že deklarácia z roku 2020 o výrazných nákupoch sóje a ďalších poľnohospodárskych produktov nebola nikdy plne naplnená.
Pokiaľ nebudú zverejnené podrobnosti dohody, ako napríklad harmonogram nákupov, investori môžu pristúpiť k výberu ziskov. Pozícia špekulantov je taktiež neznáma – bezprostredne pred americkým shutdownom držali špekulatívni investori čisté krátke pozície v sóji.
Je potrebné zdôrazniť, že štrukturálne Čína stále pokrýva väčšinu svojich dovozov z Brazílie, ktorá v roku 2025 uspokojila viac než 70 % čínskeho dopytu vďaka rekordnému exportu – výsledok colnej vojny a politickej neistoty.
Americkí farmári znášajú negatívne dôsledky tejto politiky, keďže historicky vrchol predajnej sezóny pripadá na jeseň.
Niektorí analytici zdôrazňujú, že nákupy spoločnosti COFCO majú čisto politický rozmer a nemenia postavenie Brazílie ako hlavného dodávateľa.
180 000 ton sóje nakúpených Čínou sa považuje skôr za gesto než skutočnú zmenu obchodného smerovania.
Technický výhlaď
Cena sa aktuálne odráža od úrovne 1 070 centov za bušel, avšak možno očakávať scenár uzavretia cenového gapu z úvodu týždňa.
Kľúčová podpora sa nachádza na úrovni 1 058, čo predstavuje 38,2 % Fibonacciho retracement poslednej rastovej vlny, a 1 042 ako 50,0 % retracement.
Graf dňa – Sója (30.10.2025)
