Graf dňa – Sója (30.10.2025)

- Ceny sóje pred stretnutím Trumpa a Xi v Pusane prudko vzrástli vďaka nádeji na prelom a prvým nákupom Číny v USA po dlhom čase.
- Po rokovaniach však nedostatok konkrétnych informácií zo strany Číny o ďalších nákupoch viedol k poklesu cien o viac ako 1 %.
- Štrukturálne Čína dováža väčšinu svojich produktov z Brazílie a nedávne nákupy sóje z USA boli skôr symbolické ako zlomové.
Futures kontrakty na sójové bôby v Chicagu klesli o viac ako 1 % po skončení stretnutia Trumpa a Xi v Pusane, napriek skoršiemu dynamickému rastu cien poháňanému nádejami na obchodnú dohodu a obnovenie nákupov sójových bôbov zo strany Číny. Nakoniec štátna spoločnosť COFCO zakúpila tri nákladné lode sójových bôbov s dodaním v decembri a januári ako gesto dobrej vôle bezprostredne pred rokovaniami, čo bolo jasným signálom zmeny po období bojkotovania dodávok z USA.
Čína od začiatku obchodnej vojny v apríli nakúpila prakticky žiadnu americkú sóju. Stojí však za zmienku, že Čína od začiatku obchodného konfliktu výrazne diverzifikovala svoje zdroje dodávok. Súčasná objednávka nemusí znamenať úplnú zmenu smerovania nákupu, keďže sa zhoduje so štandardným sezónnym poklesom dodávok z juhoamerických krajín. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Ceny sójových bôbov rastú od polovice októbra a obchodovanie sa na začiatku tohto týždňa otvorilo s gap-up, pričom dosiahlo vrchol blízko 1 100 centov za bušel, čo je najvyššia úroveň za 15 mesiacov. Cena však po vyhlásení Číny reaguje negatívne. Stojí za to pripomenúť, že vyhlásenie z roku 2020 o silných nákupoch sójových bôbov a iných poľnohospodárskych produktov nebolo nikdy úplne splnené. Pokiaľ nebudú zverejnené podrobnosti dohody, ako napríklad úplný harmonogram nákupov, investori sa môžu rozhodnúť zaznamenať väčšie zisky. Pozícia špekulantov je tiež neznáma; bezprostredne pred zastavením činnosti americkej vlády špekulatívni investori udržiavali čistú krátku pozíciu v sójových bôboch.
Je potrebné zdôrazniť, že štrukturálne väčšina čínskeho dovozu stále pochádza z Brazílie, ktorá v roku 2025 uspokojila viac ako 70 % čínskej spotreby exportom rekordných objemov – čo je dôsledok colnej vojny a politickej neistoty. Negatívne dôsledky tejto politiky znášajú americkí poľnohospodári, keďže historicky vrchol predajnej sezóny pripadá na jeseň. Niektorí analytici zdôrazňujú, že nákupy spoločnosti COFCO majú výlučne politický rozmer a nemenia pozíciu Brazílie ako hlavného dodávateľa. 180 000 ton sójových bôbov zakúpených Čínou sa považuje skôr za gesto ako za skutočnú reorientáciu obchodu.
Technický výhľad
Cena sa v súčasnosti odráža od úrovne 1 070 centov za bušel, ale nemožno vylúčiť scenár, v ktorom sa medzera vytvorená na začiatku tohto týždňa uzavrie. Kľúčová podpora sa nachádza na úrovni 1 058 pri 38,2 % Fibonacciho retracement poslednej vzostupnej vlny a 1 042 pri 50,0 % retracement.
