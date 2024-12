Futures na zlato stúpajú vďaka obnoveným nákupom čínskej centrálnej banky

Futures na zlato zaznamenávajú rast, keďže čínska centrálna banka pokračuje vo svojej agresívnej stratégii nákupu zlata. Čínska ľudová banka (PBOC) nedávno obnovila akvizície zlata, čo naznačuje snahu krajiny diverzifikovať svoje rezervy a posilniť ekonomickú odolnosť tvárou v tvár meniacim sa geopolitickým a ekonomickým podmienkam.

Strategické nákupy zlata Čínou

Obnovené nákupy zlata po šesťmesačnej prestávke priniesli PBOC významné prírastky do rezerv od novembra. Analytici to vnímajú ako súčasť širšej stratégie na zníženie závislosti Číny od amerického dolára a posilnenie jej pozície na globálnych finančných trhoch. Tento krok je v súlade s dlhodobými cieľmi Pekingu v oblasti „dedolarizácie“ a budovania robustnejšieho finančného systému na zmiernenie externých ekonomických rizík.

Čínsky návrat na trh so zlatom významne podporil ceny, ktoré nedávno dosiahli hodnotu 2 699,30 USD za trojskú uncu. Trhoví pozorovatelia naznačujú, že tieto nákupy majú za cieľ chrániť čínsku ekonomiku pred možnou volatilitou na devízových trhoch, najmä v kontexte prebiehajúcich obchodných sporov s USA.

Stimuly a úpravy domácej politiky

Čínske nákupy zlata sa zhodujú s úpravami domácej hospodárskej politiky zameranej na obnovenie rastu. Najvyšší politickí predstavitelia krajiny, vrátane Politbyra, nedávno prisľúbili zavedenie „proaktívnejšej“ fiškálnej politiky a prechod na „mierne uvoľnenú“ menovú politiku, čo je prvý takýto posun od roku 2011. Tieto opatrenia zahŕňajú kroky na stabilizáciu problematického čínskeho realitného sektora a podporu spotrebiteľských výdavkov.

Tieto stimulačné opatrenia sú zásadné pre riešenie spomaľujúceho hospodárskeho rastu, pričom Peking zdôrazňuje dôležitosť rozšírenia domáceho dopytu. Analytici upozorňujú, že táto politika môže nepriamo podporiť ďalšie nákupy zlata, pretože centrálna banka sa snaží posilniť rezervy a ochrániť ekonomiku pred neistotami.

Globálne dopady

Obnovené nákupy zlata Čínou majú širšie dôsledky pre globálne trhy. Krok Pekingu pravdepodobne ovplyvní ďalšie centrálne banky, aby prehodnotili svoje stratégie týkajúce sa zlata, najmä v čase, keď dôvera vo fiat meny kolíše uprostred rastúceho globálneho dlhu a inflačných tlakov.

Okrem toho kroky Číny prinášajú nový dynamický prvok do globálneho obchodu so zlatom, pričom zvýšený dopyt by mohol strednodobo udržiavať vysoké ceny. Analytici sa domnievajú, že ak Čína udrží súčasnú trajektóriu, trhy so zlatom by mohli v nadchádzajúcich mesiacoch zaznamenať pokračujúcu podporu.

Výhľad

Čínska stratégia pre zlato odráža širšie ekonomické ciele, od posilnenia finančnej nezávislosti po zmiernenie externých rizík. S čínskou centrálnou bankou, ktorá zohráva kľúčovú úlohu na globálnych trhoch so zlatom, obchodníci a analytici pozorne sledujú ekonomické politiky Pekingu a trendy nákupu zlata ako kľúčové faktory ovplyvňujúce budúci vývoj tohto komoditného trhu.



Pohyb ceny zlata s Bollingerovými pásmami a indikátorom RSI (15-minútový graf) – 26. novembra 2024. Zdroj: xStation5