Ropný trh vyčkáva, no smeruje k najväčšiemu týždennému zisku od júna

- Ropa smeruje k najväčšiemu týždennému rastu od júna v dôsledku sankcií USA voči spoločnostiam Rosněfť a Lukoil.
- Trh vyčkáva, do akej miery sankcie narušia globálne dodávky – najmä do Indie a Číny.
- Spread futures naznačuje rastúce obavy z nedostatku ropy, čo podporuje ceny.
- OPEC je pripravený zasiahnuť zvýšením produkcie, ak by došlo k vážnemu výpadku dodávok.
- Ropa smeruje k najväčšiemu týždennému rastu od júna v dôsledku sankcií USA voči spoločnostiam Rosněfť a Lukoil.
- Trh vyčkáva, do akej miery sankcie narušia globálne dodávky – najmä do Indie a Číny.
- Spread futures naznačuje rastúce obavy z nedostatku ropy, čo podporuje ceny.
- OPEC je pripravený zasiahnuť zvýšením produkcie, ak by došlo k vážnemu výpadku dodávok.
Ceny ropy ku koncu týždňa stagnujú, no zostávajú na ceste k približne 7 % týždennému rastu, a to vďaka obavám o dodávky spôsobeným novými sankciami USA voči dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam – Rosněfť a Lukoil. Sankcie boli uvalené v súvislosti s pokračujúcou vojnou na Ukrajine.
Vo štvrtok ceny ropy prudko vzrástli o viac ako 5 % ako bezprostredná reakcia trhu na oznámenie o sankciách. V piatok dopoludnia sa Brent obchodoval za 65,89 USD za barel (-0,15 %) a WTI za 61,70 USD (-0,15 %), čo signalizuje stabilizáciu po predchádzajúcom raste.
Podľa analytika UBS Giovanniho Staunova trh aktuálne vyčkáva, aký vplyv budú mať sankcie na reálne toky ropy. Skúsenosti z minulosti ukazujú, že podobné opatrenia často spôsobovali len dočasné narušenie dodávok.
Kľúčové dopady sankcií
USA týmto krokom zasiahli firmy, ktoré sa spoločne podieľajú na viac ako 5 % svetovej produkcie ropy. Okamžitou reakciou bol pokles nákupov ruskej ropy zo strany čínskych štátnych ropných spoločností, zatiaľ čo indické rafinérie – hlavní odberatelia ruskej ropy po mori – plánujú prudké zníženie dovozu.
Analytici z Rystad Energy upozorňujú, že tok ruskej ropy do Indie je v súčasnosti najviac ohrozený, zatiaľ čo čínske rafinérie majú väčšiu flexibilitu vďaka diverzifikácii a zásobám.
Trhové signály: z prebytku k nedostatku
Spread medzi krátkodobými a dlhodobými futures kontraktmi na Brent a WTI sa opäť dostal do backwardácie, teda situácie, keď sú ceny v blízkom termíne vyššie než ceny s dlhšou splatnosťou. To naznačuje zmenu sentimentu investorov – z obáv o prebytok k obavám o nedostatok ropy.
Reakcia svetových hráčov
- Kuvajtský minister pre ropný priemysel vyhlásil, že OPEC je pripravený zvýšiť produkciu, ak dôjde k narušeniu dodávok.
- Spojené kráľovstvo a Európska únia taktiež sprísnili sankcie – EÚ pridala na sankčný zoznam dve čínske rafinérie a obchodnú vetvu PetroChina.
- Rusko zostáva kľúčovým hráčom – v roku 2024 bolo druhým najväčším producentom ropy po USA. Prezident Putin označil sankcie za "nepriateľský akt", ktorý podľa neho ruskú ekonomiku výraznejšie neohrozí.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena ropy WTI po dlhodobom klesajúcom trende prerazila kľúčovú klesajúcu trendovú líniu, čo potvrdzuje silný rastový obrat. Momentálne sa obchoduje okolo úrovne 61,75 USD, teda mierne nad hladinou 50 % Fibonacciho retracementu z predchádzajúceho poklesu, čo je technicky významná zóna. Kĺzavé priemery EMA 50 (59,32 USD) a SMA 100 (59,78 USD) boli úspešne prekonané, čo potvrdzuje býčí sentiment a obnovenú nákupnú aktivitu. Tieto priemery teraz môžu slúžiť ako silná podpora v prípade poklesu. CCI (83,7) sa nachádza v prekúpenej oblasti, čo naznačuje zvýšenú pravdepodobnosť krátkodobej konsolidácie alebo menšej korekcie, no nepopiera celkovo pozitívny vývoj. Momentum a objem obchodov taktiež potvrdzujú rastúcu silu kupujúcich – momentum presiahlo hranicu 100 bodov, čo indikuje robustný rastový impulz.
Z pohľadu Fibonacciho úrovní predstavuje ďalšiu dôležitú rezistenciu úroveň 63,03 USD (61,8 %) a následne 64,26 USD (78,6 %). Udržanie ceny nad 61,22 USD je kľúčové pre zachovanie aktuálneho býčieho scenára. Naopak, najbližšia podpora sa nachádza v pásme 59,30–59,78 USD, teda v zóne prelomených kĺzavých priemerov.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie – Wall Street rastie pred výsledkami „Magnificent Seven“
Palantir a Nvidia spájajú sily vo vývoji pokročilej umelej inteligencie
Microsoft a OpenAI: Strategická reštrukturalizácia a nadchádzajúce výsledky ako barometer AI trhu
Akcie Cameco dosiahli historické maximá po oznámení strategického partnerstva s USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.