⏬ GBPUSD stráca 0,6 % pred BoE

Dnes o 13:00 oznámi Bank of England rozhodnutie o úrokových sadzbách 📄

Očakáva sa, že BoE zníži úrokové sadzby tretíkrát v súčasnom cykle.

Kurz GBP/USD zostáva zvýšený v dôsledku oslabenia amerického dolára, ktoré bolo spôsobené čiastočným zrušením ciel zo strany USA, avšak v posledných týždňoch Donald Trump Spojené kráľovstvo v súvislosti s clami nespomína .

zostáva zvýšený v dôsledku oslabenia amerického dolára, ktoré bolo spôsobené čiastočným zrušením ciel zo strany USA, avšak v posledných týždňoch . Ekonomika Spojeného kráľovstva má zároveň problémy, čo by mohlo pôsobiť v neprospech libry.

Centrálne banky v čase neistoty

Clá zavedené Donaldom Trumpom výrazne zvyšujú neistotu medzi všetkými centrálnymi bankami na svete. Clá - či už priame alebo nepriame - predstavujú hrozbu v podobe rastúcej inflácie a spomalenia hospodárskeho rastu. V dôsledku toho centrálne banky zaujímajú postoj neistoty, ako to vidíme v prípade Bank of Canada, Fedu alebo aj ECB. Podobná situácia môže nastať aj v prípade BoE. Hoci slabá konjunktúra naznačuje pokračovanie znižovania úrokových sadzieb a dnešný krok je ocenený takmer na 100 %, stále si nemôžeme byť istí budúcnosťou.

Dnes by však mali byť úrokové sadzby znížené o 25 bázických bodov. To znamená, že po dnešnom kroku klesne hlavná úroková sadzba zo súčasných 4,75 % na 4,5 %.

Trh dnes takmer plne počíta s krokom Bank of England. Kľúčovou otázkou však je, akú cestu britskí bankári očakávajú v najbližších mesiacoch. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Zmiešaný ekonomický obraz

Britská ekonomika už dlhší čas nie je v dobrej kondícii. Hoci začiatok roka 2024 bol sľubný, v poslednom období v podstate pozorujeme plochý hospodársky rast. To naznačuje, že niektorí bankári sú za agresívnejšie škrty, zatiaľ čo iní stále vidia značné inflačné riziká. Stojí za zmienku, že dnes sa dozvieme aj najnovšie inflačné projekcie, ktoré nám môžu poskytnúť lepšiu predstavu o plánoch Bank of England. S najväčšou pravdepodobnosťou BoE zvýši inflačné očakávania do budúcnosti a zníži prognózy rastu, čím spochybní budúce rozhodnutia. Napriek tomu očakávame, že aspoň zatiaľ sa BoE bude držať svojho plánu pokračovať v štvrťročnom znižovaní úrokových sadzieb.

Hospodársky rast v Spojenom kráľovstve sa zdá byť veľmi slabý. Pri pohľade na kľúčové hospodárske zložky sa situácia nezdá byť optimistická. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Maloobchodné tržby už niekoľko mesiacov zápasia s rastom a zostávajú na rovnakej úrovni. V reálnom vyjadrení pozorujeme pokles. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Hoci maloobchodné tržby zaznamenali výrazný medziročný nárast, bolo to spôsobené nízkym bázickým efektom. Nálada spotrebiteľov je najhoršia za posledných niekoľko mesiacov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Priemyselná výroba sa vracia k poklesu a predstihové ukazovatele naznačujú ešte horšie vyhliadky. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflácia sa v januári pravdepodobne opäť zvýši, a to nielen v dôsledku vyšších cien energií, ale aj mzdových faktorov. Očakáva sa, že BoE zvýši svoje inflačné projekcie. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Výnosy dlhopisov v poslednom čase mierne klesli, čo už nemusí byť silnou podporou pre libru. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak bude trh reagovat?

Britská libra dnes před rozhodnutím ustupuje. Ekonomika se zdá být ve slabé kondici, což potenciálně zvyšuje šance na holubičí postoj banky. Zároveň však existují významná inflační rizika. Projekce mohou nakonec určit další pohyby britské libry. K největší volatilitě navíc přispějí rizika spojená s tarify. I když Trump cla na Spojené království nezavede, ale rozhodne se zavést cla na EU, bude to mít na britskou ekonomiku ještě větší dopad. V důsledku toho zůstává pár GBP/USD zranitelný vůči potenciálnímu poklesu. Na druhou stranu, pokud banka naznačí, že kvůli nejistotě pozastavuje další snižování sazeb, není vyloučeno, že by se pár GBP/USD mohl v blízké budoucnosti pokusit otestovat oblast 1,2575.

Zdroj: xStation5