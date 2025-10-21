GE Aerospace: Rekordné tržby a nové historické maximá ✈️

-
GE Aerospace potešila investorov, keď prekonala očakávania takmer vo všetkých oblastiach
-
Tržby aj zisky výrazne vzrástli, napriek len miernemu rastu nových objednávok
-
Obe divízie – vojenská aj civilná – rastú rýchlym tempom
-
Dodávateľský reťazec zostáva silný a spoľahlivý
-
Spoločnosť zvýšila celoročný výhľad
-
GE Aerospace, dcérska spoločnosť giganta General Electric, je globálnym lídrom v oblasti leteckého pohonu, servisných riešení a obranných systémov.
Dnes, pred začiatkom obchodnej seansy, spoločnosť zverejňuje výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roka.
GE Aerospace prevádzkuje rozsiahlu flotilu komerčných aj vojenských motorov a jej kondícia má zásadný význam pre globálny letecký a obranný sektor.
GE Aerospace: Výsledky nadchli investorov, nové historické maximum
GE Aerospace potešila investorov, keď akcie otvorili s rastom viac než 4 % a dosiahli nové historické maximum.
V treťom štvrťroku spoločnosť oznámila, že objednávky vzrástli medziročne o 2 % a prevádzkový zisk stúpol o 26 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.
Rástol aj zisk na akciu (EPS) a voľné peňažné toky – EPS stúpol o 44 % a free cash flow približne o 30 %.
📊 Číselne:
-
Free cash flow: 2,4 miliardy USD (+30 % r/r)
-
Upravený EPS: 1,66 USD (+44 % r/r)
To znamená, že okrem rastu tržieb firma výrazne zlepšila prevádzkovú efektivitu a konverziu hotovosti.
Výkonnosť podľa segmentov:
Commercial Engines & Services (CES):
-
Dopyt po službách (údržba, náhradné diely) vzrástol o 32 % r/r
-
Tržby zo služieb vzrástli o 28 % r/r
Defense & Propulsion Technologies (DPT):
-
Tržby vzrástli o 26 % r/r
-
Zisk v tomto segmente vzrástol o 75 %, čo naznačuje výrazné zlepšenie marží, lepší zákaznícky mix a úspory nákladov
Stabilný dodávateľský reťazec a zvýšený výhľad
Spoločnosť oznámila, že dodávateľský reťazec je stabilný – dodávky sú na čas v 95 % prípadov. V kombinácii s rastúcim dopytom to posilňuje dôveru vedenia, že rast nebude obmedzený dostupnosťou komponentov.
🔺 Najpozitívnejšou správou bolo zvýšenie výhľadu na celý fiškálny rok:
-
Rast tržieb: už nie „okolo 10 %“, ale v pásme vysokých desiatok percent
-
Prevádzkový zisk: navýšený o cca 300 miliónov USD
-
Free cash flow: nová prognóza nad 7 miliárd USD (pôvodne 6 mld.)
Hodnotenie a výhľad
Tretí štvrťrok potvrdzuje silnú kondíciu spoločnosti.
Aj napriek miernemu rastu objednávok dokáže firma výrazne zlepšovať prevádzkové ukazovatele a generovať hotovosť.
Hlavným motorom rastu sú aftermarket služby, ktoré majú vyššie marže než predaj nových motorov.
➡️ Segment CES to potvrdzuje: 32 % rast služieb a 28 % rast tržieb zo služieb
➡️ Segment DPT so 75 % rastom zisku naznačuje dobré riadenie nákladov a cenovú disciplínu
Zvýšenie výhľadu je často momentom, kedy trh začne preceňovať spoločnosť s očakávaním pokračovania trendu.
Tvorba FCF nad 7 miliárd USD je kľúčová pre investície, vývoj technológií a potenciálne návratnosť pre akcionárov (buybacky, dividendy).
Riziká
-
Objednávky vzrástli len o 2 % r/r – nemožno čakať efekty ako počas postcovidového boomu
-
Napätý trh práce môže aj naďalej spôsobovať výpadky či tlak na náklady a mzdy
-
Vysoká porovnávacia báza môže obmedziť ďalšie tempo rastu
-
Zvýšený výhľad nastavuje vysoké očakávania, ktoré bude potrebné naplniť – prípadné sklamanie môže viesť ku korekcii
Záver
GE Aerospace vykazuje silný vstup do 4. štvrťroka a buduje si pevný základ pre rok s vyššou dynamikou tržieb a ziskov.
Spoločnosť ukazuje, že dokáže efektívne rásť aj v kapitálovo náročnom odvetví.
➡️ Ak si vedenie udrží tempo a trh s leteckými službami bude pokračovať v raste, akcie GE Aerospace môžu byť zaujímavou pozíciou v rámci sektora letectva/obrany.
Zároveň bude dôležité sledovať, či sa zrýchli tempo rastu objednávok, keďže aktuálne výsledky vychádzajú najmä z mixu, optimalizácie a doručených výkonov – nie z čistého objemového rastu.
GE.US (D1)
Zdroj: Xstation5
