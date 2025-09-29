Generálny riaditeľ Newmontu Tom Palmer oznámil odchod do dôchodku, nahradí ho Natascha Viljoen

Spoločnosť Newmont Corporation oznámila, že jej výkonný riaditeľ Tom Palmer odíde do dôchodku k 31. decembru 2025 po viac než desaťročnom pôsobení v spoločnosti.
Do marca 2026 bude pôsobiť ako strategický poradca, aby pomohol zabezpečiť plynulý prechod vedenia.
Líder strategických zmien a rastu
Palmer sa pridal k Newmontu v roku 2014 a od roku 2019 zastával funkciu CEO. V jeho ére spoločnosť uskutočnila kľúčové akvizície: Goldcorp, spoločný podnik Nevada Gold Mines a akvizíciu Newcrestu za 17 miliárd USD, čím výrazne posilnila svoju globálnu pozíciu v ťažbe zlata a ďalších kovov.
Za jeho vedenia sa spoločnosti darilo konsolidovať aktíva a dosiahla silný vývoj na burze.
Jeho odchod nasleduje krátko po tom, čo z funkcie odišla finančná riaditeľka Karyn Ovelmen – nahradil ju dočasne Peter Wexler.
Odchod oboch hlavných predstaviteľov v priebehu jedného roka naznačuje významné obdobie transformácie.
Nová CEO: Natascha Viljoen
Od 1. januára 2026 prevezme funkciu prezidentky a výkonnej riaditeľky Natascha Viljoen, doterajšia COO spoločnosti.
Viljoen má viac ako 30 rokov skúseností v ťažobnom sektore – pôsobila v spoločnostiach Anglo American, BHP, Lonmin a bola generálnou riaditeľkou Anglo American Platinum.
V rámci Newmontu je známa dôrazom na operatívu, bezpečnosť, rozvoj talentov a úspešnú integráciu portfólia.
Predstavenstvo vyjadrilo dôveru v jej schopnosti uspieť v meniacom sa globálnom prostredí.
Výzvy a ďalší vývoj
Zmena vedenia prichádza v čase volatility v ťažobnom priemysle – kombinujúc výkyvy cien komodít, rastúce náklady, ESG tlaky a napäté finančné podmienky.
Dôležitou úlohou novej CEO bude udržať kontinuitu najmä v súvislosti s integrovanými aktivitami Newcrestu.
Investori budú pozorne sledovať, ako sa spoločnosti podarí zvládnuť obdobie dvojitej výmeny vedenia.
Viljoen bude musieť nájsť rovnováhu medzi inováciami, efektívnou prevádzkou a finančnou stabilitou.
