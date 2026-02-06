Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?

- Situácia okolo Iránskej islamskej republiky zostáva vážna a nestabilná. Zvýšená vojenská aktivita Spojených štátov a ich spojencov naznačuje možný scenár výraznej eskalácie v regióne. Trh sa zdá, že riziko eskalácie podceňuje.
- V uplynulých dňoch bolo formálne potvrdené, že delegácie Iránu a Spojených štátov pokračujú v diplomatických rokovaniach v Ománe, vrátane diskusií o jadrovom programe. Irán naďalej presadzuje politiku obohacovania uránu, čo je pre Spojené štáty neprijateľné. Napriek prebiehajúcim rokovaniam USA zrýchľujú presuny jednotiek do oblasti Hormuzského prielivu, čím jasne naznačujú, že rozhovory môžu byť vnímané ako odkladová taktika. Podľa agentúry AP americká delegácia opustila rokovania bez akejkoľvek konštruktívnej dohody. Konečný cieľ Spojených štátov a konkrétny spôsob jeho naplnenia zostávajú nejasné.
- Súčasne dochádza k potvrdeným popravám nešpecifikovaného počtu zadržaných demonštrantov, a to napriek výslovnému varovaniu Donalda Trumpa, aby režim od represie upustil.
- Okrem amerických síl boli v posledných dňoch zaznamenané ďalšie presuny európskych jednotiek. Tentoraz ide o územie Cypru, kde sa objavili lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF). Tieto základne dlhodobo hostia stíhacie lietadlá, transportné stroje a tankery na dopĺňanie paliva za letu, ktoré boli v minulosti nasadené v regionálnych operáciách.
- Základňa RAF Akrotiri historicky slúžila ako odrazový bod pre lety nad Blízkym východom a východným Stredomorím počas predchádzajúcich eskalácií.
- Podobné transportné a bojové operácie z Cypru sa objavili aj v predchádzajúcich konfliktoch, no ďalšia intenzifikácia týchto aktivít môže byť vnímaná ako prejav európskych obáv z rozšírenia konfliktu mimo tradičné blízkovýchodné hranice.
- Podľa dostupných informácií boli do Európy presunuté jednotky 160th SOAR („Night Stalkers“), teda tej istej leteckej jednotky, ktorá sa podieľala na operácii zadržania Nicolása Madura vo Venezuele.
- Z otvorených zdrojov vyplýva výrazný nárast amerických transportných letov smerom na Blízky východ. Od začiatku roka bolo vykonaných viac než 120 transportných letov. Tieto údaje naznačujú, že prípadný útok na Irán nemusí byť obmedzený len na presné zásahy, ale môže mať charakter strategického bombardovania s cieľom kolapsu infraštruktúry, podobne ako intervencia v Srbsku v roku 1999 alebo invázia do Iraku v roku 2003.
- V takomto scenári by režim mohol byť vyprovokovaný do boja o prežitie a mohol by použiť všetky dostupné prostriedky – najmä balistické rakety, drony a prežívajúce bunky teroristických organizácií v regióne i mimo neho.
