Globalstar rastie po správe, že Amazon rokuje o obchode za 9 mld. USD

- Amazon rokuje o prevzatí Globalstar v transakcii ocenenej približne na 9 mld. USD a akcie Globalstar po tejto správe výrazne vzrástli.
- Kľúčovou komplikáciou je 20 % podiel Applu v Globalstar, naviazaný na dohodu z roku 2024 v hodnote 1,5 mld. USD, ktorá Applu zároveň zabezpečila prístup k 85 % sieťovej kapacity Globalstar.
- Prípadná dohoda by posilnila satelitnú expanziu Amazonu, keďže jeho sieť Leo má zatiaľ 214 vypustených satelitov, no stále výrazne zaostáva za Starlinkom s viac než 9 500 satelitmi a viac než 9 miliónmi používateľov po celom svete.
Akcie Globalstar vo štvrtok v americkom obchodovaní rástli približne o 9,5 % po tom, čo Financial Times uviedol, že Amazon rokuje o prevzatí satelitnej spoločnosti v transakcii ocenenej približne na 9 mld. USD. Reuters napísal, že rokovania stále pokračujú, Amazon sa odmietol vyjadriť a Globalstar na žiadosť Reuters bezprostredne nereagoval. Prípadná dohoda by Amazonu poskytla ďalšiu cestu na urýchlenie jeho nízkoorbitálneho satelitného biznisu v snahe zmenšiť náskok Starlinku od SpaceX. Zdroj: xStation5
Kľúčovou komplikáciou je podiel Applu
Reuters uviedol, že jednou z hlavných komplikácií prípadnej transakcie je 20 % podiel Applu v Globalstar. Apple sa v novembri 2024 dohodol, že do Globalstar investuje až 1,5 mld. USD, z toho 400 mil. USD za tento majetkový podiel a 1,1 mld. USD v hotovosti na rozšírenie satelitného pokrytia. Podľa tejto dohody mala Globalstar zároveň vyčleniť 85 % svojej sieťovej kapacity pre Apple, čo pomáha vysvetliť, prečo by prípadný predaj mohol vyžadovať širšie rokovania.
Globalstar sídli v Covingtone v Louisiane a prevádzkuje komunikačné satelity na nízkej obežnej dráhe pre firemné, vládne aj spotrebiteľské trhy v oblasti hlasových služieb, dát a sledovania aktív. Táto existujúca satelitná infraštruktúra by pre Amazon mohla mať strategickú hodnotu pri budovaní vlastnej siete.
Prečo je dohoda dôležitá pre satelitnú stratégiu Amazonu
Satelitná divízia Amazonu, dnes nazývaná Leo a predtým známa ako Project Kuiper, je navrhnutá okolo konštelácie 3 200 satelitov. Reuters tento týždeň uviedol, že Amazon od apríla 2025 vypustil 214 satelitov, je len „mesiace“ od spustenia komerčnej služby a nedávno uzavrel dohody o internetovom pripojení na palube s Delta a skôr aj s JetBlue. Napriek tomu Amazon požiadal FCC o dvojročné predĺženie termínu do júla 2026 na splnenie časti povinného nasadenia, čo ukazuje, prečo by ďalšie satelitné aktíva mohli byť dôležité.
Prípadná akvizícia by zároveň mierila priamo na silnejšiu konkurenciu voči Starlinku. Reuters uviedol, že Starlink prevádzkuje viac než 9 500 satelitov a obsluhuje viac než 9 miliónov používateľov po celom svete, takže Amazon z pohľadu rozsahu stále výrazne zaostáva, aj keď zrýchľuje tempo štartov a rozširuje partnerské kontrakty.
Trhy teraz budú sledovať, či sa rokovania premenia na formálnu ponuku, ako bude v prípadnej transakcii riešený vzťah Applu s Globalstar a či Amazon dokáže vďaka takejto dohode urýchliť rozvoj svojho satelitného biznisu. Investori budú tiež hľadať známky toho, že Amazon dokáže vyššie investície do satelitov pretaviť do komerčne významného rastu proti Starlinku.
