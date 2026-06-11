🔴 Makro & Trhy: Fed má pomerne jednoduchú úlohu, SpaceX vstúpi na burzu

Akciové trhy a Bitcoin začínajú brať vážne makro riziká, ktoré vyplývajú z inflácie a amerického trhu práce. Fed tak bude budúci týždeň stáť pred relatívne jednoduchým rozhodnutím. Tento týždeň nás čaká ešte významná udalosť v podobe IPO SpaceX, ktoré by sa malo okamžite zaradiť medzi najhodnotnejšie spoločnosti na svete. Podrobnosti k výhľadu trhov v ekonomických súvislostiach prinesú Marek Vaňha a Tomáš Cverna vo formáte Makro & Trhy už dnes od 19:00 naživo na YouTube kanáli XTB.
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