Globalstar: Smerujeme k súboju gigantov o obežnú dráhu?

Akcie spoločnosti Globalstar už v premarkete prudko posilnili po správe denníka Financial Times, že Amazon rokuje o prevzatí firmy. V čase písania textu titul rastie približne o 7 %.
Globalstar je prevádzkovateľ satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme, ktorý poskytuje konektivitu klientom z rôznych sektorov, od obrany až po veľké technologické spoločnosti. Jeden zo zákazníkov je so službami firmy natoľko spokojný, že chce exkluzivitu, konkrétne Amazon.
Amazon je globálny konglomerát v pravom zmysle slova. Vlastná satelitná sieť by preň bola nielen realizovateľná, ale aj veľmi žiaduca, najmä vzhľadom na meniaci sa profil spoločnosti, v ktorom IT a AI zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v porovnaní s e-commerce.
Pokiaľ ide o Globalstar, firma je vzhľadom na svoje ambície relatívne malá a rovnako ako väčšina súkromných prevádzkovateľov orbitálnej infraštruktúry zatiaľ nie je zisková. Aby prežila, musí sa sústrediť na extrémnu špecializáciu.
- V roku 2025 Globalstar zvýšil tržby o 9 % na 273 miliónov USD a zlepšil čistý výsledok, napriek tomu však zakončil rok čistou stratou 8,7 milióna USD. Upravená EBITDA zároveň dosiahla 136,1 milióna USD a EBITDA marža predstavovala 50 %.
Prevzatie však nemusí byť také jednoduché, ako by si Amazon želal. V ceste stojí ďalší gigant, Apple. Už v roku 2022 Apple oznámil investíciu 450 miliónov USD do infraštruktúry potrebnej na spustenie funkcie Emergency SOS pre iPhony. Postupne sa rozsah využitia satelitného pripojenia v zariadeniach Applu rozšíril a dnes zahŕňa nielen núdzové volanie o pomoc, ale aj vybrané správy, asistenciu na ceste a zdieľanie polohy mimo pokrytia mobilnou sieťou a Wi-Fi.
Oficiálny dokument podaný na SEC ukazuje, že Apple ako „Customer“ súhlasil s financovaním rozšírenia novej MSS siete spoločnosti Globalstar. To zahŕňa predplatbu výmenou za 20 % podiel triedy B v osobitnom účelovom vozidle Globalstar SPE. Globalstar si ponecháva kontrolu nad riadením tohto subjektu, zároveň sa však očakáva, že 85 % kapacity svojej siete, existujúcej aj novej, vyčlení pre služby Applu.
Práve preto je príbeh okolo Amazonu zložitejší, než naznačuje samotný titulok o možnom prevzatí. Reuters uviedol, že jednou z komplikácií v rokovaniach je práve zapojenie Applu a potreba rokovaní medzi Amazonom a Applom.
Budúcnosť spoločnosti tak zostáva nejasná. K prevzatiu nemusí dôjsť, obaja trhoví titani môžu dospieť k dohode, alebo nás môže čakať boj gigantov o kontrolu nad novou doménou, vesmírom.
