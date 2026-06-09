US Open: Indexy pokračujú v raste, podporujú ich technologické akcie a klesajúce ceny ropy

Utorkové obchodovanie na Wall Street odštartovalo výraznými ziskami, keď sa investori po výpredajoch z konca minulého týždňa vo veľkom vracajú do technologického sektora a spoločností spojených s umelou inteligenciou. Po necelej hodine obchodovania však akcie časť ziskov odovzdali.
Dodatočným impulzom pre býkov je výrazný pokles ceny ropy WTI pod 90 USD za barel. Dôvodom sú rastúce nádeje na rýchlu diplomatickú dohodu medzi USA a Iránom po zastavení nedávnych útokov. To viedlo k poklesu výnosov amerických štátnych dlhopisov a podporilo ochotu investorov podstupovať riziko.
Prehľad trhu a hlavných indexov
Hlavné americké akciové indexy začali obchodovanie výrazne v zelených číslach, neskôr však časť ziskov skorigovali:
- S&P 500 aktuálne rastie o 0,1 %, hoci pri otvorení pridával 0,7 %, a snaží sa o ďalší rastový deň.
- Nasdaq 100 sa dostal do záporného pásma a stráca 0,25 % po tom, čo na začiatku obchodovania rástol o 0,8 %.
- Dow Jones Industrial Average zaznamenáva mierny rast o 0,3 %.
Vývoj futures kontraktov
- US100 (futures na Nasdaq 100) klesá o 0,2 % a maže skorší rast o 0,7 %.
- US500 (futures na S&P 500) rastie približne o 0,1 % a obchoduje sa okolo úrovne 7 420 bodov.
- US30 (futures na Dow Jones) pridáva 0,4 %.
- US2000 (futures na Russell 2000) vykazuje veľmi silné oživenie a rastie o 1,2 %.
Hlavným motorom dnešného obchodovania je návrat kapitálu do akcií skupiny „Magnificent Seven“ (Meta +1,9 %, Alphabet +1,6 % a Nvidia +0,3 % pri otvorení trhu) a do polovodičového sektora. Sentiment v oblasti čipov a cloudových technológií podporujú správy z Číny, ktorá plánuje počas nasledujúcich piatich rokov investovať približne 295 miliárd USD do infraštruktúry dátových centier pre umelú inteligenciu. Súčasne výnos 10-ročných amerických dlhopisov klesol o 2 bázické body na 4,54 %, čo vďaka lacnejšej energii dočasne zmierňuje inflačné tlaky (ropa WTI stráca viac ako 3 % a obchoduje sa pod 90 USD za barel).
Technická analýza: US100
Pri pohľade na graf futures kontraktu US100 v dennom časovom rámci (D1) je zrejmé, že kontrakt rýchlo maže straty z minulého piatka a na začiatku seansy znížil pokles takmer o polovicu na pásmo 29 650 – 29 700 bodov. Prelomenie úrovne 29 800 bodov počas dnešnej seansy by predstavovalo silný býčí signál.
Kľúčovou úlohou býkov bude teraz prekonať a udržať sa nad rezistenciou vytvorenou rannými maximami v oblasti 29 650 bodov, čo by otvorilo cestu k testu zóny 29 800 bodov. V alternatívnom scenári, ak by optimizmus pred zajtrajšími dátami CPI ochladol, najbližší významný support sa nachádza na úrovni 29 500 bodov.
Firemné správy
- Nuvalent (NUVL.US) – Akcie biotechnologickej spoločnosti pri otvorení vyskočili o takmer 39 %. Britická farmaceutická spoločnosť GSK oznámila akvizíciu firmy za 10,6 miliardy USD (124 USD za akciu), čo má výrazne urýchliť expanziu GSK na trhu pokročilej liečby rakoviny pľúc.
- Applied Digital (APLD.US) – Akcie vzrástli o viac než 4,5 %. Spoločnosť podpísala záväznú 15-ročnú zmluvu typu take-or-pay s významným americkým hyperscalerom na dodávku 210 MW IT kapacity v kampuse Delta Forge 2.
- JM Smucker (SJM.US) – Výrobca džemov a kávy posilnil na začiatku obchodovania o viac než 11 %. Výsledky za štvrtý fiškálny kvartál prekonali očakávania Wall Street najmä vďaka úspešnému zvyšovaniu cien produktov, ktoré kompenzovalo rast nákladov.
- Vail Resorts (MTN.US) – Akcie prevádzkovateľa horských stredísk oslabili približne o 5 %. Spoločnosť znížila výhľad čistého zisku na celý rok pre „historicky náročné“ a ťažko predvídateľné poveternostné podmienky na západe USA.
- Perrigo (PRGO.US) – Akcie klesli o 3 % po oznámení okamžitej rezignácie generálneho riaditeľa Patricka Lockwooda-Taylora. Odchod nasleduje po internom vyšetrovaní, ktoré odhalilo porušenie osobného kódexu správania a základných firemných hodnôt.
- Apple (AAPL.US) – Akcie technologického giganta stratili takmer 3 %. Spoločnosť z Cupertina oficiálne potvrdila, že kvôli prísnym protimonopolným zákonom a digitálnej regulácii v Európskej únii bude spustenie nového AI asistenta Siri na týchto trhoch dočasne pozastavené. Akcie výrazne oslabili už po včerajšej konferencii.
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