Kúpiť hneď, alebo počkať? Investori riešia najväčšie technologické IPO dekády ⏳

História veľkých technologických IPO investorom pripomína, že prvé mesiace po vstupe na burzu bývajú často veľmi bolestivé. Podľa analýzy Truist Wealth zaznamenalo 30 významných technologických IPO za posledných 15 rokov v prvom roku obchodovania priemerný maximálny pokles až 55 %. Dôvodom býva nízky počet voľne obchodovaných akcií, prehnané očakávania investorov alebo predajný tlak po skončení lock-up obdobia, keď môžu svoje podiely začať predávať zamestnanci a raní investori, teda investori, ktorí do firmy vložili kapitál už v jej začiatkoch, ešte pred vstupom na burzu.
Tentoraz však môže byť situácia iná. Na burzu sa totiž nechystajú bežné technologické firmy, ale spoločnosti, ktoré už dnes patria medzi najdôležitejších hráčov novej ekonomiky. SpaceX podľa Reuters cieli na rekordné IPO v objeme 75 miliárd USD pri valuácii okolo 1,8 bilióna USD. OpenAI podľa Reuters dôverne podala žiadosť o IPO a jej hodnota sa v posledných financovaniach pohybuje okolo stoviek miliárd dolárov. Anthropic podľa dostupných správ dosiahol valuáciu až 965 miliárd USD.
Pre investorov ide o zásadnú otázku: nakupovať hneď po IPO, alebo radšej počkať? Minulosť ukazuje, že ani pri najúspešnejších firmách nebolo nutné kupovať akcie v prvý deň obchodovania. Meta, vtedy ešte Facebook, po IPO v roku 2012 výrazne oslabila, než sa z nej stal jeden z najväčších víťazov technologického trhu. Tesla po vstupe na burzu takisto zažila veľmi volatilné obdobie. Z dlhodobého pohľadu sa však stala jednou z najvýnosnejších akcií modernej histórie.
Pri SpaceX, OpenAI a Anthropic však investori neriešia iba klasický príbeh rastu. Tieto firmy stoja v centre trendov, ktoré môžu ovplyvniť celé sektory – od umelej inteligencie cez cloudovú infraštruktúru až po vesmírnu ekonomiku. Záujem investorov preto nemusí byť len špekulatívny, ale aj strategický. Veľkí správcovia aktív, ETF fondy aj drobní investori môžu tieto spoločnosti vnímať ako budúce piliere trhu.
Riziká sú však mimoriadne vysoké. Valuácie okolo 1 bilióna USD znamenajú, že trh už dopredu započítava obrovský budúci rast. Akékoľvek sklamanie v tržbách, maržiach, výdavkoch na infraštruktúru alebo regulácii môže viesť k prudkej korekcii. OpenAI aj Anthropic navyše čelia extrémne vysokým nákladom na výpočtovú kapacitu. SpaceX bude musieť investorom dlhodobo dokazovať, že okrem technologickej dominancie dokáže generovať dostatočne silnú ziskovosť.
Dôležitým rizikom bude aj koniec lock-up obdobia. Keď zamestnanci a venture kapitáloví investori získajú možnosť predávať svoje podiely, môže na trh prísť výrazná nová ponuka akcií. Práve tento moment v minulosti často zmenil dynamiku obchodovania a vyvolal tlak na pokles ceny. Investori by preto nemali sledovať iba prvý deň obchodovania, ale aj štruktúru IPO, objem voľne obchodovaných akcií a termíny, keď sa môžu uvoľniť ďalšie podiely.
Z pohľadu trhu môžu tieto IPO vyvolať aj širší efekt. Ak budú úspešné, môžu ďalej posilniť chuť investorov riskovať a podporiť rast technologických akcií. Ak však dôjde ku sklamaniu, môže to zasiahnuť nielen samotné novo uvedené akcie, ale aj celý segment AI a rastových titulov. Práve preto sa táto vlna IPO môže stať jedným z najdôležitejších testov súčasného býčieho trhu.
Pre dlhodobých investorov tak nemusí byť kľúčové, či nakúpia v prvý deň. Dôležitejšie bude, či sa po odznení prvotnej eufórie objaví atraktívnejšia vstupná cena a či firmy dokážu potvrdiť svoj rast reálnymi výsledkami. Príbeh môže byť obrovský, ale pri takto vysokých valuáciách bude trh vyžadovať takmer bezchybné plnenie očakávaní.
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