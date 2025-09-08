Google Cloud a Qualcomm prehlbujú spoluprácu v oblasti AI agentov ⚔️

Pri pohľade na posledné štvrťroky sú výsledky spoločnosti Qualcomm uspokojivé, najmä vzhľadom na relatívne atraktívne ocenenie na trhu.
Spoločnosti Qualcomm Technologies a Google Cloud rozširujú svoje partnerstvo, aby výrobcom automobilov umožnili vyvíjať a nasadzovať novú generáciu multimodálnych AI agentov vo vozidlách a ich okolí. Spolupráca spája Automotive AI Agent od Google Cloud — postavený na modeloch Gemini — s platformou Snapdragon Digital Chassis od Qualcommu, čím sa zabezpečuje kombinácia výpočtov v cloude aj na zariadení. Výsledkom je nízka latencia, rýchla odozva a hlboké, neustále aktualizované schopnosti. Automobilky získajú silný súbor nástrojov a referenčnú architektúru, ktorá skracuje vývoj a umožňuje prechod od jednoduchých príkazov k značkovým, konverzačným a vysoko personalizovaným zážitkom. Spoločné riešenie umožňuje automobilkám odlíšiť sa v čase, keď sa softvérovo definované vozidlá stávajú štandardom.
Americké akciové indexy rastú na rekordné úrovne. US500 pridáva 0,80 % na 6 590 bodov, US100 rastie o 0,70...19:28
Akcie Micron dnes stúpajú o 10 % na 153 USD za akciu po tom, čo banka Citi zvýšila cieľovú cenu na 175 USD (z predchádzajúcich...19:26
Bitcoin dnes pridáva ďalších 0,5 % a rastie nad 114 tis. USD, pričom sa približuje k dôležitej zóne blízko 115...
