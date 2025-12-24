Drahé kovy na nových rekordoch

- Zlato po prvýkrát prekonalo hranicu 4 500 USD za uncu, pričom striebro a platina sa takisto nachádzajú na rekordných úrovniach.
- Rast cien podporujú očakávané poklesy úrokových sadzieb, slabší americký dolár a zvýšený dopyt po bezpečných aktívach.
- Striebro výrazne prekonáva zlato, najmä vďaka silnému priemyselnému využitiu a rastúcemu investičnému záujmu.
- Výhľad zostáva pozitívny, pokiaľ neoslabnú nákupy zo strany centrálnych bánk.
Ceny drahých kovov pokračujú v mimoriadne silnom raste. Zlato sa dnes po prvýkrát v histórii dostalo nad hranicu 4 500 USD za uncu, zatiaľ čo striebro a platina dosiahli nové historické maximá. Hlavným motorom rastu je kombinácia dopytu po bezpečných aktívach a očakávaní ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v USA.
Spotové zlato sa obchodovalo blízko 4 494 USD za uncu, pričom počas dňa dosiahlo maximum 4 525 USD. Futures kontrakty na zlato s februárovým dodaním sa pohybovali okolo 4 520 USD. Striebro vzrástlo až na 72,70 USD, zatiaľ čo platina krátko atakovala úroveň 2 377 USD, než časť ziskov odovzdala. Naopak paládium oslabilo o viac než 2 %, keď korigovalo po dosiahnutí trojročného maxima.
Podľa analytikov stojí za rastom najmä absencia negatívnych faktorov, silné momentum a pevné fundamenty, medzi ktoré patria pokračujúce nákupy centrálnych bánk, oslabujúci americký dolár a zvýšený záujem investorov o zaistenie proti geopolitickým rizikám. Ďalšiu podporu celému sektoru kovov poskytuje aj rast priemyselných kovov, ako je meď.
Zlato tento rok posilnilo o viac než 70 %, čo predstavuje jeho najvýraznejší ročný rast od roku 1979. Investori zároveň počítajú s tým, že Federálny rezervný systém bude v budúcom roku pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Trhy aktuálne započítavajú dve zníženia sadzieb, čo tradične podporuje neúročené aktíva. Tlak na nižšie sadzby podporil aj Donald Trump, keď uviedol, že by preferoval ďalší pokles úrokov pri dobrej kondícii trhov.
Striebro tento rok zhodnotilo dokonca o viac než 150 %, a to vďaka silnému investičnému dopytu, rastúcemu priemyselnému využitiu a zaradeniu na zoznam kritických surovín v USA. Analytici Société Générale upozorňujú, že výraznejšia korekcia zlata by mohla nastať iba v prípade spomalenia nákupov zo strany centrálnych bánk. Bez tohto scenára však počítajú s pokračovaním rastu až k 5 000 USD za uncu do konca roka 2026.
Platina a paládium, využívané najmä v automobilových katalyzátoroch, tento rok ťažia z obmedzenej ťažby, colných neistôt a presunu časti kapitálu zo zlata. Platina je tento rok vyššie približne o 160 %, paládium o viac než 100 %.
Graf GOLD (H1)
Na grafe zlata je zrejmé, že cena po prudkom raste prešla do krátkodobej konsolidácie tesne pod historickými maximami. Aktuálne sa zlato obchoduje v oblasti okolo 4 494 USD za uncu, pričom horná rezistencia sa nachádza blízko 4 525 USD. Trh si tak po predchádzajúcom impulze vyberá pauzu, bez výraznejších výpredajov. Z technického pohľadu zostáva štruktúra jednoznačne pozitívna. Cena sa naďalej drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (cca 4 464 USD) aj SMA 100 (cca 4 407 USD), ktoré navyše smerujú nahor. Tento rozostup potvrdzuje silu strednodobého trendu a naznačuje, že prípadné korekcie môžu mať skôr technický charakter. CCI sa pohybuje okolo hodnoty 27, teda v neutrálnom pásme. Momentum sa drží mierne nad úrovňou 100, čo signalizuje, že býčí tlak úplne nezmizol, hoci oproti predchádzajúcim maximám došlo k jeho čiastočnému oslabeniu. Objemové sviečky nenaznačujú panické výpredaje, skôr potvrdzujú fázu vyčkávania.
Celkovo graf poukazuje na zdravú konsolidáciu v rámci silného rastového trendu. Pokiaľ zlato udrží podporu v oblasti 4 470–4 450 USD, zostáva otvorený priestor na ďalší pokus o prerazenie nad historické maximá. Naopak až strata pásma okolo SMA 100 by znamenala výraznejšie technické oslabenie a zmenu krátkodobého sentimentu.
Zdroj: xStation5
