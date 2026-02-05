Google plánuje rekordné výdavky 185 miliárd USD, reaguje na rastúcu konkurenciu v AI

-
Google plánuje investície vo výške 185 mld. USD, najviac v histórii.
-
Peniaze pôjdu najmä do AI, cloudu a dátových centier.
-
Cieľom je udržať dominanciu vo vyhľadávaní a reklame.
-
Krátkodobý tlak na marže je vyvážený dlhodobou AI stratégiou.
-
Google oznámil plán investovať 185 miliárd USD, čo predstavuje najvyššiu úroveň výdavkov v histórii spoločnosti. Cieľom je posilniť kľúčové segmenty a udržať konkurencieschopnosť v oblasti umelej inteligencie, kde sa tlak zo strany konkurentov výrazne zvyšuje.
AI ako hlavná priorita
Najväčšia časť investícií smeruje do dátových centier, cloudovej infraštruktúry a AI hardvéru. Spoločnosť považuje výpočtovú kapacitu za nevyhnutnú podmienku ďalšieho rozvoja generatívnej AI naprieč svojimi službami.
Obrana vyhľadávania a reklamy
Vyhľadávanie a online reklama čelia novým výzvam zo strany AI riešení. Google preto urýchľuje integráciu generatívnej AI do vyhľadávacích služieb, aby si zachoval dominantné postavenie a reklamné príjmy.
Cloud ako dlhodobý motor rastu
V segmente cloudu chce Google posilniť svoju pozíciu voči konkurencii prostredníctvom rozšírenia infraštruktúry a AI nástrojov. To môže krátkodobo zaťažiť ziskovosť, no firma to vníma ako nevyhnutnú investíciu do budúcnosti.
Regulácia a tlak na náklady
Rekordné výdavky prichádzajú v období zvýšeného regulačného dohľadu. Napriek tomu vedenie zdôrazňuje, že AI je strategickou prioritou, ktorá si vyžaduje vysoké investície aj za cenu krátkodobých kompromisov.
