Google predkladá nápravné opatrenia Európskej komisii po pokute 2,95 miliardy eur za ad‑tech

Google predložil návrh opatrení po pokute 2,95 miliardy eur za reklamné technológie.
Namiesto predaja častí firmy ide o produktové a procesné zmeny (napr. nastavenie minimálnych ponúk, lepšia interoperabilita).
Európska komisia preskúma, či tieto opatrenia stačia; ak nie, sú na stole štrukturálne zásahy.
Výsledok bude mať vplyv na reguláciu veľkých digitálnych platforiem v EÚ i globálne prostredie reklamných technológií.
Spoločnosť Google predložila European Commission návrh nápravných opatrení po tom, čo jej v septembri uložila pokutu vo výške 2,95 miliardy eur (cca 3,42 miliardy USD) za údajné protisúťažné správanie v oblasti reklamných technológií. Namiesto predaja časti svojej firmy však Google navrhuje zmeny v produktoch a procesoch, ktoré majú riešiť regulačné obavy.
Návrh opatrení
Vo svojom pláne spoločnosť ponúka, že vydavateľom umožní nastaviť rôzne minimálne ceny pre odlišných ponúkateľov, ktorí využívajú platformu Ad Manager, a zlepší interoperabilitu svojich nástrojov s produktmi konkurencie — s cieľom zvýšiť voľbu pre inzerentov a vydavateľov. Google vyhlásil, že návrh „plne rieši rozhodnutie Komisie bez narušenia fungovania, ktoré by poškodilo tisíce európskych vydavateľov a inzerentov“.Spoločnosť zároveň oznámila, že sa bude odvolávať proti samotnému rozhodnutiu.
Regulačný a trhový rámec
Toto rozhodnutie predstavuje jednu z najväčších pokút, ktoré kedy Komisia uložila. Komisia dospela k záveru, že Google zneužil svoju dominantnú pozíciu tým, že uprednostňoval vlastné reklamné technológie – napríklad servery pre vydavateľov, nástroje na nákup reklamy a výmenu reklamy – čím vytváral „vnútorný konflikt záujmov“ a narúšal súťaž. Európska komisia teraz vyhodnotí, či navrhované opatrenia dostatočne eliminujú identifikované problémy.
Dopady a ďalšie kroky
Ak Komisia návrh akceptuje, stane sa precedensom pre riešenie dominantných platforiem najmä prostredníctvom zmien správania namiesto rozdelenia. Ak nie, môžu prísť štrukturálne kroky, vrátane odpredaja častí biznisu. Pre vydavateľov a inzerentov by mohlo ísť o väčšiu flexibilitu v procese biddingov a viac možností v reklamných technológiách. Google sa snaží vyhnúť rozdeleniu – ale stále čelí podobnému antimonopolnému preskúmaniu aj v USA.
