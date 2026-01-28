Google zaplatí 135 miliónov dolárov za urovnanie žaloby o zber dát na Android

-
Google sa dohodol na vyplatení 135 miliónov USD v rámci urovnania žaloby o údajný neoprávnený zber mobilných dát v systéme Android.
-
Používatelia Androidu budú môcť po schválení dohody súdom získať až 100 USD na osobu, pričom časť sumy pokryje právne náklady.
-
Dohoda zahŕňa aj úpravy pravidiel spracovania údajov, najmä jasnejší súhlas používateľov a jednoduchšie možnosti odmietnutia zdieľania dát.
-
-
-
Spoločnosť Google sa dohodla na vyplatení 135 miliónov dolárov ako urovnanie návrhu hromadnej žaloby, ktorá tvrdila, že Android bez súhlasu používateľov zhromažďoval ich mobilné údaje. Dohoda bola podaná na federálnom súde v San Jose v Kalifornii a vzťahuje sa na používateľov Androidu od 12. novembra 2017.
Žalobcovia tvrdili, že operačný systém Android bol navrhnutý tak, aby získaval údaje aj v prípade, keď používatelia zatvorili aplikácie, zakázali zdieľanie polohy alebo mali uzamknutú obrazovku — čo považovali za neoprávnené nadobudnutie kontroly nad digitálnym majetkom.
Podmienky urovnania a ochrana používateľov
Podľa návrhu dohody bude individuálna platba obmedzená na 100 USD na osobu, čo môže byť najväčším urovnaním tohto typu v dejinách USA, ak bude schválené súdom. Právni zástupcovia žalobcov môžu žiadať až 39,8 milióna USD za náklady na súdne konanie.
Okrem peňažnej zložky urovnania sa Google zaviazal k zmene zásad spracovania údajov, ktorý bude od používateľov vyžadovať jasnejší súhlas pri prvotnom nastavení Androidu, ponúkať ľahšie možnosti zrušenia zdieľania údajov a lepšie informovať o podmienkach v Google Play.
Reakcia Googlu a širší právny kontext
Google nepriznáva žiadne pochybenie, no súhlasil s urovnaním, aby sa vyhol nákladom a neistotám spojeným s pokračovaním súdneho sporu. Tento prípad je súčasťou rastúceho právneho tlaku na technologické spoločnosti v oblasti ochrany súkromia. Nedávno Google dosiahol aj 68 miliónov dolárové urovnanie v inej žalobe týkajúcej sa údajného nahrávania súkromných rozhovorov používateľov hlasovým asistentom.
Okrem sporov o ochranu súkromia Google čelí aj antimonopolným žalobám, vrátane jednej o dominancii vo vyhľadávaní, ktorú súd umožnil pokračovať.
Dopady pre používateľov a trh
Ak súd urovnanie schváli, dotknutí používatelia Androidu budú môcť podať nárok a získať až 100 USD. Tento prípad podčiarkuje rastúci právny dohľad nad praktikami technologických gigantov a ochranou osobných údajov.
