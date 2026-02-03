US100 stráca 2 % 📉

Americké technologické akcie dnes zaznamenávajú veľmi slabú seansu, pričom futures na index Nasdaq 100 (US100) klesli na približne 25 370 bodov, čo predstavuje pokles takmer o 2 % za deň. Pokles je spôsobený hlavne zrýchleným výpredajom v technologickom sektore, kde akcie spoločností Nvidia a Microsoft klesli o viac ako 3 %. Dnes však neklesajú len akcie veľkých technologických spoločností, ale aj akcie širšieho IT a softvérového sektora, kde dochádza k „systematickému predaju“ a inštitúcie pravdepodobne realizujú zisky alebo ukončujú veľké obchody. Negatívny impulz ešte viac umocnili správy, že iránsky dron Shahed bol zostrelený stíhačkou F-35 v blízkosti údernej skupiny lietadlovej lode USS Abraham Lincoln. Vyhliadka na vyššie ceny ropy by mohla oslabiť nádeje trhu na zníženie úrokových sadzieb Fedu v priebehu tohto roka.
Zdroj: xStation5
Akcie spoločnosti Broadcom klesli o viac ako 6 %, pričom veľké softvérové spoločnosti zaznamenali tiež výrazné straty, vrátane spoločností Intuit, ServiceNow, Salesforce a NetApp. Prudký pokles v oblasti IT sa nakoniec preniesol aj na dodávateľov polovodičov a pamäťových čipov, pričom akcie spoločnosti Micron klesli takmer o 5 %. Eli Lilly a Novo Nordisk tiež klesli o viac ako 4 %. Naopak, akcie spojené s drahými kovmi, ropou a plynom, ako aj bankami a obranným sektorom, si vedú výrazne lepšie.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.