Graf dňa: AUDUSD (03.09.2025)

Austrálsky dolár vedie oživenie medzi hlavnými menami voči americkému doláru (AUDUSD: +0,15 %), ktoré začalo po výpredaji na americkom trhu s dlhopismi. Výnosy 30-ročných štátnych dlhopisov sa vrátili na úroveň 5 % po prvýkrát od polovice júla, čo zvýšilo tlak na globálny dlhový trh. AUDUSD podporujú aj nedávne austrálske údaje, ktoré posilňujú opatrný postoj RBA.
Po včerajšom poklese pod 0,65 sa AUDUSD vrátil nad 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer na grafe H4 (EMA100, tmavo fialová), ktorý v súčasnosti poskytuje silnú podporu. Uzavretie nad EMA30 (svetlo fialová) by mohlo opäť naštartovať nedávny rast a posunúť AUDUSD smerom k hornej hranici súčasnej konsolidácie. Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje AUDUSD?
- Austrálsky HDP v 2. štvrťroku 2025 medzištvrťročne vzrástol o 0,6 %, čím prekonal prognózy na úrovni 0,5 % a predchádzajúci rast o 0,3 %. Rast bol poháňaný spotrebou domácností, podporený oživením miezd, nižšími úrokovými sadzbami a priaznivým počasím. Slabosť pretrváva v oblasti verejných aj súkromných investícií, čo by mohlo ovplyvniť výsledky za 2. polrok.
- Tieto údaje posilňujú očakávania, že Austrálska centrálna banka (RBA) bude naďalej opatrná, pokiaľ ide o ďalšie zníženie úrokových sadzieb. Zníženie o 25 bázických bodov na 3,6 % v auguste bolo preventívne opatrenie, ktorého cieľom bolo zabrániť nadmernému spomaleniu ekonomiky (najmä na trhu práce) v dôsledku ciel Donalda Trumpa. RBA naznačila, že inflácia, ktorá v júli vzrástla na 2,8 % (najvyššia za rok), bude určovať budúce uvoľňovanie menovej politiky.
- AUD ďalej podporuje silnejší než očakávaný index Caixin China Services PMI (53 oproti prognóze 52,4, predchádzajúci 52,6), čo je najrýchlejší rast za 15 mesiacov. Obchodná aktivita sa rozširovala hlavne v cestovnom ruchu a zábavnom priemysle, zatiaľ čo zamestnanosť zostáva pod tlakom, keďže čínske firmy znižujú počet zamestnancov, aby ochránili marže v dôsledku rastúcich nákladov na pracovnú silu a materiál.
