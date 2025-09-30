Graf dňa - AUDUSD (30.09.2025)

Zatiaľ čo zlato si pravdepodobne zaslúži pozornosť na ďalší deň, výrazná ranná volatilita na páre AUDUSD oprávňuje jeho výber ako grafu dňa po rozhodnutí Reserve Bank of Australia(RBA) o úrokových sadzbách.
RBA ponechala svoju peňažnú sadzbu na nezmenenej úrovni, čo bolo jednomyseľné rozhodnutie, ktoré prinieslo výrazný jastrabí posun v hodnotení inflačného výhľadu. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami, sprievodné vyhlásenie však bolo jednoznačne jastrabie. V poslednom komuniké sa zdôraznilo, že tempo poklesu jadrovej inflácie sa spomalilo, čo trh interpretoval ako rozhodný signál proti ďalšiemu krátkodobému znižovaniu sadzieb.
Zlepšujúce sa makroekonomické údaje - najmä oživenie spotreby a stabilizácia na trhu práce - vylučujú okamžitú potrebu znižovania sadzieb, čo ďalej podporuje austrálsky dolár. RBA konštatovala, že hospodárska aktivita sa postupne zvyšuje a trh práce zostáva do určitej miery napätý. Globálna neistota pretrváva, najmä pokiaľ ide o obchodnú politiku USA, hoci najextrémnejšie scenáre sa v súčasnosti považujú za menej pravdepodobné a vplyv ciel na ekonomiku by mal byť obmedzený.
RBA si zachováva opatrný prístup a uvádza, že je pripravená upraviť svoju politiku, keď sa objaví viac údajov. Banka tiež zdôraznila, že potrebuje čas na posúdenie všetkých účinkov predchádzajúceho zníženia sadzieb. Reakcia trhu bola rýchla: AUD/USD prudko vzrástol, keďže investori ocenili riziko ďalšieho zníženia sadzieb, čo krátkodobo podporilo túto menu. Cyklická pauza sa môže predĺžiť, ak inflácia zostane zvýšená a hospodárske oživenie sa udrží. Okrem toho sú pre Austráliu pozitívne rastúce ceny komodít, ktoré zvyšujú príjmy z vývozu. Silnejšia expanzia v Číne tiež poukazuje na rýchlejší austrálsky rast v najbližšom období.
Pár AUDUSD prekonal úroveň 0,6600 a v rámci širšieho rastového trendu testuje 50,0 % Fibonacciho retracement posledného klesajúceho trendu. Ako dokazujú ceny medi pokračujúce v rally, táto komoditná sila pôsobí ako ďalší vietor do plachiet pre austrálsky dolár.
Za zmienku stojí aj to, že austrálsky dolár meraný voči novozélandskému doláru dosahuje na páre AUDNZD úroveň 1,14, čo je najvyššia úroveň od roku 2022. Hoci ide o zriedkavý jav za posledných 12 rokov, na konci predchádzajúceho desaťročia sa tento pár obchodoval výrazne vyššie, čo naznačuje potenciál na ďalšie výrazné zisky v prípade globálneho oživenia. Okrem toho sa v súčasnosti pozoruje výrazná divergencia v postojoch menovej politiky Austrálie a Nového Zélandu.
