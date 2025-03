Graf dňa - Bitcoin (07.03.2025)

Cena bitcoinu ustúpila z nedávnych maxím, pričom hlavná kryptomena klesla na 88 946 dolárov, keďže podrobnosti o dlho očakávanej strategickej bitcoinovej rezerve prezidenta Trumpa prekonali očakávania trhu.

Trump zriaďuje „Digitálny Fort Knox“ s výkonným príkazom

Prezident Donald Trump vo štvrtok večer podpísal výkonný príkaz, ktorým sa formálne zriaďuje strategická bitcoinová rezerva, čím sa splnil predvolebný sľub kryptopriemyslu. Rezerva bude kapitalizovaná bitcoínom vo vlastníctve federálnej vlády, ktorý prepadol prostredníctvom trestného alebo občianskeho konania o majetku, v súčasnosti sa odhaduje na približne 200 000 BTC (v hodnote približne 17,5 miliardy USD). Podľa AI Bieleho domu a krypto cára Davida Sacksa „to znamená, že to nebude stáť daňových poplatníkov ani cent,“ reagovali na obavy týkajúce sa vládnych výdavkov a zároveň vytvorili to, čo nazval „digitálny Fort Knox“ pre túto kryptomenu.

Rozpočtovo neutrálny prístup niektorých investorov sklame

Zatiaľ čo exekutívny príkaz spĺňa Trumpov predvolebný sľub, reakcia trhu bola vlažná, keďže podrobnosti zaostávali za očakávaniami niektorých investorov. V nariadení sa uvádza, že akékoľvek ďalšie akvizície Bitcoinu musia byť „rozpočtovo neutrálne“ a „americkým daňovým poplatníkom nevzniknú žiadne dodatočné náklady“. Toto ustanovenie utlmilo nádeje na významné nové vládne nákupy, ktoré by zvýšili ceny, čo viedlo k uvoľneniu pozície obchodníkov, ktorí očakávali agresívnejší nákup.

Ostatné digitálne aktíva sú obmedzené na sklad

V kroku, ktorý mnohých prekvapil, výkonný príkaz vytvára samostatnú „americkú zásobu digitálnych aktív“ pre iné kryptomeny ako bitcoin. Na rozdiel od bitcoinovej rezervy však vláda nezíska ďalšie aktíva pre túto zásobu nad rámec tých, ktoré sa získajú prostredníctvom konania o prepadnutí. Ministerstvo financií je tiež oprávnené určovať „stratégie zodpovedného spravovania“ týchto aktív, vrátane potenciálneho predaja – čo je v ostrom kontraste s bitcoinovou rezervou, ktorá zakazuje predaj uložených BTC.

Summit o digitálnych aktívach v bielom dome priniesol krypto-priemysel do Washingtonu

Výkonný príkaz prichádza v predvečer vôbec prvého summitu o digitálnych aktívach v Bielom dome, ktorý je naplánovaný na piatok popoludní. Približne dve desiatky vedúcich predstaviteľov krypto-priemyslu, vrátane generálneho riaditeľa Coinbase Briana Armstronga, bitcoinového evanjelistu Michaela Saylora a Vlada Teneva z Robinhood Markets, sa stretnú vo Washingtone, aby sa stretli s prezidentom Trumpom a jeho kryptografickým tímom. Summit predstavuje dramatický posun oproti prístupu predchádzajúcej administratívy, ktorá po kolapse FTX zaujala oveľa tvrdší regulačný postoj.

Bitcoin (D1 Interval)

Bitcoin sa momentálne obchoduje nad 200-dňovým EMA, ktorý fungoval ako kľúčový supprort pre najväčšiu kryptomenu. Býci budú musieť stlačiť cenu späť nad 92 000 dolárov, čo je úroveň, ktorá predtým slúžila ako silná podpora. Medvede sa na druhej strane zamerajú na opätovné testovanie 200-dňového EMA s cieľom na nedávnych minimách 78 000 USD. RSI je v kritickom bode, kde by mohol buď vytvoriť vyššie maximum na dennom grafe, čo by potvrdilo býčí sentiment, alebo by sa mohlo vrátiť nižšie. Medzitým sa MACD zužuje po vzostupnom prechode.