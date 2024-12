Graf dňa - Bitcoin (16.12.2024)

Bitcoin začiatkom týždňa obnovil svoj býčí trend a prekonal nové historické maximá nad 106 000 USD. Hoci časť ziskov už bola vymazaná v dôsledku slabého sentimentu v Ázii, a teda aj v Európe, najväčšia kryptomena zostáva nad úrovňou 104 000 USD.

Čisté prílevy do spotových ETF zostávajú na vysokých úrovniach, pokiaľ ide o najpopulárnejšiu kryptomenu, hoci pokiaľ ide o Ethereum, údaje za piatok nevzbudzovali optimizmus, a to v dôsledku len marginálnych čistých prílevov. Táto korelácia môže poukazovať na to, že v tejto fáze cyklu je to Bitcoin, ktorý si po celý čas drží prvenstvo, pokiaľ ide o záujem investorov.

Ethereum si zároveň pripísalo 1,32 % a usadilo sa v oblasti 4 000 USD. Ostatné kryptomeny zväčša strácajú na hodnote.

Čistý prílev si udržiava stabilnú vzostupnú dynamiku. Zdroj: XTB

Na druhej strane ethereum koncom minulého týždňa nezaujalo toľko investorov. Zdroj: XTB

Bitcoin prekonal nové historické úrovne a potvrdzuje tak strednodobý vzostupný trend, ktorého hlavnou zónou podpory je teraz oblasť 95 000 USD Zdroj: xStation